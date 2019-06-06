Амурские браконьеры пытались выдать мясо косули за говядину

В селе Воскресеновка Серышевского района инспекторы охотнадзора обнаружили в лодке капроновую бочку с мелко порезанным на 103 кусочка мясом косули. Сидящие в лодке мужчины поначалу уверяли, что они вышли порыбачить. Однако при себе у них оказалось гладкоствольное ружье.

Найденное мясо косули сельчане поначалу пытались выдать за говядину, приготовленную для шашлыка. Служащие управления вызвали на место происшествия полицейских и напомнили мужчинам об экспертизе, сообщает пресс-служба ведомства.

После этого версия «рыбаков» изменилась, и они стали говорить, что во время отдыха в Мазановском районе случайно нашли на берегу мертвую косулю, которую разорвали волки. Из этих останков они и нарезали себе мяса на шашлык.

В итоге продукцию охоты и оружие у амурчан изъяли. На них составлены два протокола об административных нарушениях – по факту ношения оружия без документов, дающих право на охоту, и по факту незаконной транспортировки продукции охоты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В настоящий момент в случившемся разбирается полиция.