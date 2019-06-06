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Работникам строительной компании «Мост» выплатили 5 миллионов долгов по зарплате

Работникам строительной компании «Мост» выплатили 5 миллионов долгов по зарплате
Фото: smolensk.glavny.tv

В Амурской области по требованию прокурора работникам строительной компании Мост» выплачена задолженность по зарплате в сумме свыше 4,7 миллиона рублей. Проверку прокуратура проводила по поступившим обращениям самих сотрудников коммерческой организации.

Установлено, что организация задолжала зарплату 118 работникам за март 2019 года. По результатам проверки прокурор города в отношении и. о. генерального директора фирмы возбудил дело об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Постановлением мирового судьи Белогорского городского судебного участка должностное лицо ООО «Строительная компания "Мост"» признано виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

После принятого комплекса мер реагирования организация погасила задолженность по заработной плате перед работниками за март 2019 года, сообщает областная прокуратура.

Это не первый случай, когда фирма не выплачивает зарплату. Ранее сообщалось, что строительная компания задолжала больше 10 миллионов 140 работникам за январь и февраль 2019 года. Задолженность также была погашена только после вмешательства прокуратуры.

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#закон #происшествия

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