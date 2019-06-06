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В одной из рек Приморья обнаружили крокодила (видео)

В одной из рек Приморья обнаружили крокодила (видео)
Фото: pixel2013 с сайта Pixabay

Жители посёлка Раздольное в Приморском крае обнаружили крокодила в местной реке. Видео с рептилией он выложил на YouTube.

Крокодила заметил один из местных рыбаков, но такого улова он точно не ожидал.

«Прошли хорошие времена, появились крокодилы, купаться нельзя у нас. Цыпа-цыпа», – говорит автор ролика.

Откуда экзотический гость появился в реке, никто не знает. Одно из предположений – крокодила держат в частных владениях, а в реку выпускают «погулять».

Пользователи сразу начали шутить: «Это частный пруд на частной территории! И Гена, так зовут крокадайла, сам каждый вечер возвращается в вольер, так как там его ждёт мясо и рыба! А утром его опять выпускают! Он безобидный!», «С Амазонки автостопом добрался, зиму точно не переживет», «Скоро из кустов будут выглядывать папуасы с кольцом в носу».

После того как видео показали в федеральных новостях, у многих возникло предположение, что это фейк. Об этом пишут в социальных сетях Приморья, сообщает Life.

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#Дальний Восток #животные #юмор

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