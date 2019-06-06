Для маленьких белогорцев устанавливают современные игровые комплексы

Новые игровые детские комплексы устанавливают в Белогорске. Как сообщили в управлении ЖКХ, детские площадки, исполненные в новом дизайне, появятся у 24 многоквартирных домов. Всего 22 группы домов включены в программу благоустройства дворовых территорий в 2019 году.

Монтаж конструкций производится несколькими управляющими компаниями Белогорска.

«Сейчас ведутся подготовительные работы к установке комплексов: подсыпка песка, бетонирование оснований. По двум адресам – Никольское шоссе,170, и 50 лет Комсомола, 106А, – установка площадок в разгаре, – рассказала начальник отдела ЖКХ и благоустройства Наталья Башкирова. – На этой неделе УК ЖСК планирует собрать все игровые комплексы и со следующей недели начать устанавливать их. ООО «Концепт» начали подготавливать территорию под площадки по переулку Томскому, переулку Весеннему, 3. Здесь планируется закончить установку комплексов на этой неделе. Все детские игровые комплексы, запланированные в 2019 году за счет средств местного бюджета, будут установлены до конца июня».

Всего в текущем году из средств городского бюджета на обустройство игровых уличных зон для маленьких белогорцев выделено 3 миллиона рублей. За последние десять лет в Белогорске установлены комплексы и тренажёры в 176 МКД.