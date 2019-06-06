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В Приамурье выпал град (фото, видео)

В Приамурье выпал град (фото, видео)

6 июня в редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители Приамурья. Они сообщили что в селе Кантон-Коммуна Благовещенского района и селе Чагоян Шимановского района выпал град.

В Амурском гидрометцентре агентству прокомментировали, что известно о выпадении града в городе Белогорске и селе Братолюбовка Ромненского района.

«Амурская область находится в зоне атмосферных фронтов. Есть условия для образования кучево-дождевой облачности, грозы, выпадения града», – сказала дежурный метеоролог.

О выпадении града сообщают и пользователи социальных сетей.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

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#погода

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Комментарии
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  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    45 минут назад

    Сильнейший град прошел в районе 11-14 км Новотроицкого шоссе под Благовещенском. Отдельные градины были с 5 рублевую монету. Сам под него попал. Садоводам придется в этом районе заново пересадить рассаду капусты и томатов.

  • Галина Одинцова

    Галина Одинцова
    8 минут назад

    На шестом км аэропорт трасса был град.Незначительный и быстрый. Но гремело долго. Я в это время капусту высаживала. Хотелось прикрыть её своим телом. Ох, как это всё грустно. Такой труд-посадки...

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