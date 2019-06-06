В Приамурье выпал град (фото, видео)
6 июня в редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители Приамурья. Они сообщили что в селе Кантон-Коммуна Благовещенского района и селе Чагоян Шимановского района выпал град.
В Амурском гидрометцентре агентству прокомментировали, что известно о выпадении града в городе Белогорске и селе Братолюбовка Ромненского района.
«Амурская область находится в зоне атмосферных фронтов. Есть условия для образования кучево-дождевой облачности, грозы, выпадения града», – сказала дежурный метеоролог.
О выпадении града сообщают и пользователи социальных сетей.
Видео: instagram.com/mreporter_blg
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