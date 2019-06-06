В Приамурье выпал град (фото, видео)

6 июня в редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители Приамурья. Они сообщили что в селе Кантон-Коммуна Благовещенского района и селе Чагоян Шимановского района выпал град.

В Амурском гидрометцентре агентству прокомментировали, что известно о выпадении града в городе Белогорске и селе Братолюбовка Ромненского района. «Амурская область находится в зоне атмосферных фронтов. Есть условия для образования кучево-дождевой облачности, грозы, выпадения града», – сказала дежурный метеоролог. О выпадении града сообщают и пользователи социальных сетей. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таня Ракутина (@tanyarakutina) 6 Июн 2019 в 12:10 PDT Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 1079

#погода

распечатать

Фотогалерея

Александр Авдеев