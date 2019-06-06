В Благовещенске неизвестные обворовали 3-этажный коттедж

В Благовещенске в ночь с 4 на 5 июня неизвестные обворовали 3-этажный коттедж, расположенный по адресу: улица Пионерская, 91/1. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала владелица коттеджа Мария. Факт кражи агентству подтвердили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

По словам Марии, она является приемным родителем. Женщина в одиночку воспитывает детей-сирот и детей-инвалидов. Они живут не в коттедже, а в одной из квартир областного центра. Коттедж использовался для хранения различных вещей – именно они и стали добычей неизвестных злоумышленников.

Мария говорит: воры забрали то, что смогли унести. В частности, пропали техника, одежда детей. Преступники даже прихватили домашние заготовки и книгу на корейском языке, но две другие книги из той же серии оставили.

Фото предоставлены горожанкой

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству сообщили, что информация о происшествии поступила в полицию 5 июня. На место выезжала следственно-оперативная группа. Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, а также причастных к нему лиц.

Мария просит откликнуться возможных очевидцев случившегося. Телефоны для связи: 8-914-550-45-60, 8-924-341-03-40.