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Многолетнюю проблему с ливневками в Свободном начнут решать в этом году

Многолетнюю проблему с ливневками в Свободном начнут решать в этом году
Фото: instagram.com

По улице Ленина в городе Свободный установят ливневую канализацию. По информации мэрии, уже просчитана смета на обустройство ливневого коллектора. Работа обойдется в 9 миллионов рублей. Сейчас проектная организация занимается просчетом технических деталей.

Вопрос о проблемах с водоотведением обсудили на заседании городского Совета народных депутатов.

«Обходя улицу Ленина в марте текущего года совместно с представителями управления ЖКХ и дорожниками, сделал вывод про полное отсутствие ливневой канализации. Фактически, вода течет туда, где находит себе дорогу. То, что тротуар в районе стадиона "Локомотив" якобы выполняет роль ливневой канализации – это вообще нонсенс, даже комментировать не буду», – рассказал глава города Владимир Константинов.

Из-за отсутствия водоотведения с улицы Ленина не могут приступить к ее асфальтированию. Городские власти прогнозируют, что, если не отводить воду, асфальт вновь придет в негодность. Его придется ремонтировать.

На остальных участках поперечных улиц водоотведение будет выполняться через улицу Шатковского. Сейчас на этой улице выполняются работы по прокладке водовода и канализационного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба города в своем инстаграм-аккаунте.

«В правительственной программе социально-экономического развития заложены небольшие средства на восстановление асфальта по окончании всех предусмотренных мероприятий. Но хочется, чтобы эта улица, как и Ленина, стала визитной карточкой города. Поэтому сейчас отрабатывается техническое задание на проектирование полноценной дорожно-тротуарной сети и ливневой канализации, а также уличного освещения. Улица Шатковского по итогам всех работ превратится в широкую двухполосную для каждого направления, красиво освещённую транспортную артерию города с тротуарами и озеленением», – рассказал глава Свободного.

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#Свободный #строительство

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