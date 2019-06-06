Проплыви на одном вдохе: жители Белогорска устроили челлендж в ФОК (видео)

Фото: Instagram

Вызов, мотивирующий любителей плавания, организовал житель Белогорска, директор городской федерации тайского бокса Алексей Тищенко. В большом бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова он совершил заплыв под водой на одном вдохе.

Видеоролик спортсмен выставил в социальной сети, передав челлендж другим спортсменам, причем не только Белогорска, но и России. На видео после вдоха спортсмен преодолевает 25-метровую дорожку в обе стороны.

«Идея проведения челленджа именно по плаванию пришла ко мне, потому что плавание – это полезно, и плавание на одном вдохе – это трудно даже для пловцов. Я не пловец, я занимаюсь тайским боксом. Тем не менее однообразные нагрузки надоедают, поэтому стараешься заниматься разными видами спорта. Я давно занимаюсь популяризацией спорта в целом, используя социальные сети. Отмечу, в Белогорске популярность спорта растет, – говорит Алексей Тищенко. – С открытием ФОК люди начали больше тренироваться, заниматься в тренажерных залах, плаванием и другими видами спорта. Тем не менее плавание – это наиболее оптимальный спорт, который оздоравливает организм, в отличие от бега, к примеру, который кроме оздоровления имеет противопоказания для многих людей. Он чреват последствиями для тех, кто не занимался им с детства, как легкоатлеты, так как у каждого свой запас прочности. А в бассейне, наоборот, проблемы не обостряются, а сглаживаются. Даже инвалиды, которые не умеют ходить, они посещают бассейн. В бассейне такой нагрузки нет. Если бы я проплыл на время – это обычное дело для пловцов. А проплыть кролем до конца бассейна и обратно, при этом не дыша совсем, это не каждый пловец сможет. Поэтому такой челлендж».

Вызов – проплыть на животе, совершая широкие гребки попеременно правой и левой рукой, при этом не делая ни единого вдоха, кроме стартового, Алексей Тищенко передал дальше.

«Многие выкладывают видео, как они постоянно бегают 10, 20, 30 километров, поэтому не вижу смысла это делать… поэтому я решил проплыть кролем туда-обратно не дыша, на одном дыхании, пловцы не судите технику строго – задача заключалась в другом. Передаю челендж @golovikhin13081962 @natalia_instruktor @sensei_raha @maxdedik @tischenko_swimschool_ykt @jargalochirov. Всем добра», – написал спортсмен на своей странице в Instagram.