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В Амурской области суд обязал колонию оборудовать комнату для свиданий

В Амурской области суд обязал колонию оборудовать комнату для свиданий
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области свидания осужденных с родственниками проводят в столовой. Других помещений в исправительном учреждении нет. Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился с иском в суд.

Прокурорская проверка показала, что нарушена статья 89 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, регламентирующая свидания осужденных к лишению свободы. По иску Амурского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях суд обязал администрацию исправительного учреждения выделить помещение для проведения краткосрочных свиданий.

Согласно судебному решению, до 1 декабря 2020 года администрация исправительного учреждения должна выделить и оборудовать помещение для проведения краткосрочных свиданий. Деньги на это должны выделить Федеральная служба исполнения наказаний и региональное управление службы, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #суды

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