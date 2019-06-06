В Серышеве собираются построить двухэтажную детскую школу искусств

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В Серышеве хотят построить детскую школу искусств по программе «Реализация мероприятий в области культуры, молодежной политике и спорта на территории Серышевского района на 2014-2025 годы». Для начала необходимо выполнить инженерные изыскания, а также разработать проектную и рабочую документацию объекта.

На эти процедуры из областного и местного бюджетов выделено 8,2 миллиона рублей. Муниципальным заказчиком выступает комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Серышевского района.

В конкурсной документации указано, что здание школы искусств будет двухэтажным и рассчитано на 150 мест. Также в здании разместится библиотека на 70 тысяч томов. Под объект определен участок в 22,6 тысячи квадратных метров.

Подрядная организация должна будет выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию на строительство.

В новом здании будет два блока. Непосредственно в помещениях детской школы искусств разместятся малый концертный зал на 120 мест; библиотека, которая будет поделена на книгохранилище и 3 кабинки для прослушивания музыкальных записей; видеокласс на 25 человек.

Предварительно в школе будут действовать три отделения: музыкальное; хореографическое, театральное, цирковое; отделение изобразительного искусства.

В другом блоке разместится библиотека с кабинетом директора, кабинетом методико-библиографического отдела на 2 человека; книгохранилищем на 35 тысяч томов с переходом в помещение комплектования и обработки; читальным залом на 50 человек и с компьютерными местами для просмотров видео- аудиоматериалов; помещением абонемента для взрослых на 15 тысяч томов; залом «Библиотечное пространство» (интернет-кафе) с зоной для проведения культурно-массовых мероприятий на 50 человек; кабинетом заведующего детским отделением библиотеки; детским абонементом на 20 тысяч книг.

Также в библиотеке будет оборудована детская игровая комната, она же творческая мастерская, плюс комната для хранения инвентаря; гардероб; уборная, в том числе для инвалидов.

Подготовить всю необходимую документацию подрядчик должен до 1 апреля.2020 года.