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Герою телемарафона «Крылья» поступил первый перевод

Герою телемарафона «Крылья» поступил первый перевод

Герою благотворительного телемарафона «Крылья» 4-летнему Максиму Румаку поступил первый перевод. 30 тысяч рублей на счет мамы мальчика перевел благовещенец, пожелавший остаться неизвестным. Мужчина пояснил, что это средства от организации.

Деньги пойдут на лечение, в котором нуждается Максим. Амур.инфо рассказывало историю мальчика, который долгое время страдал от высокой температуры. Диагнозы Максима – детский церебральный паралич и эпилепсия. В августе малыша ждут на лечение в одном из неврологических центров Санкт-Петербурга. Клиника выставила семье счет, превышающий 200 тысяч рублей. Благодаря первому переводу сумма к сбору достигла около 170 тысяч рублей.

Собрать недостающие деньги планируется благодаря телемарафону «Крылья». Это совместный проект телекомпании «Альфа-канал» и Амурского отделения Российского детского фонда. С помощью собранных денег будет оказана адресная помощь Максиму Румаку, а дети с диагнозом ДЦП смогут пройти курсы кинезитерапии.

15 июня журналисты ТК «Альфа-канал» будут работать в прямом эфире. Гости, желающие оказать финансовую помощь, будут приходить в студию телекомпании. Свое согласие на участие в благотворительном марафоне уже дали губернатор Василий Орлов, мэр Благовещенска Валентина Калита, спикер законодательного собрания области Вячеслав Логинов, депутат амурского парламента Юрий Кушнарь, сотрудники пограничного управления, следственного комитета, других ведомств и организаций, а также благовещенские предприниматели.

Концертная программа в пользу «Крыльев» развернется на набережной Благовещенска у ротонды. Волонтеры с ящиками для пожертвований будут дежурить в крупных торговых центрах. Девиз марафона – «У доброй славы большие крылья». За 5 лет благодаря этой благотворительной акции было собрано более 3 миллиона рублей.

Отправлять пожертвования можно уже сейчас с помощью мобильного телефона. Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер 3434 со словом АМУР (AMUR) и через пробел указать сумму. Например: АМУР 300. Допустимый размер пожертвования от 10 рублей до 15 тысяч рублей.

Также средства можно перечислять на счет Сбербанка.

Получатель: Амурское областное отделение ООБФ «Российский детский фонд»

Р/счет: 40703810703210100441

ИНН: 2801032262

БИК: 040813608

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#Крылья

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Телемарафон Крылья 1

Телемарафон «Крылья» поможет 4-летнему благовещенцу Максиму Румаку
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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Ничего не понимаю. А где же забота правительства о детях в России?!

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