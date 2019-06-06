Актер Вадим Калганов будет оценивать работы участников фестиваля «КинАмурчик»

Стали известны имена профессионалов, которые будут оценивать творчество участников международного фестиваля «Детство на Амуре». Фестиваль состоит из пяти конкурсов, каждое направление курирует один из членов жюри.

Бессменным президентом фестиваля «Детство на Амуре» является Григорий Гладков – композитор, певец, заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов и Союза кинематографистов России, академик Детской телевизионной национальной академии, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса по количеству выпущенных альбомов с детскими песнями.

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пластилиновая ворона» вновь возглавит Татьяна Ильина – режиссер-мультипликатор, сценарист и художник-постановщик, профессор ВГИКа и ГИТР, руководитель курсов по сценарному мастерству во ВГИКе, член Союза кинематографистов, лауреат премии «Золотой Орел» в номинации «Лучший анимационный фильм» («Щелкунчик»), лауреат премии «Ника» в номинации «Лучший анимационный фильм» («Ку! Кин-дза-дза»), обладатель «Азиатского Оскара» в области анимации (единственный в России). Работала креативным продюсером студии «Союзмультфильм».

В 2019 году к команде авторитетного жюри фестиваля впервые присоединятся актер Вадим Колганов, актриса и певица Виктория Белова, художник-аниматор и художник-постановщик Валерий Коваль.

Виктория Белова станет председателем Международного конкурса детской и юношеской песни «Детство на Амуре». Виктория – педагог по вокалу многих отечественных звезд. Она преподавала таким знаменитостям, как Анжелика Агурбаш, Вера Брежнева, Лев Прыгунов, Оскар Кучера, Влад Топалов, Анастасия Волочкова, Анна Семенович и другим артистам. Викторию Белову называют «Русским голосом Голливуда». Певица является первым русским представителем голливудской системы вокала Сэта Риггза SLS (Speech Level Singing), принесшим ее в Россию и страны СНГ и адаптировавшим для славяноговорящих людей. Виктория Белова также была педагогом по вокалу телевизионного проекта «Хочу к Меладзе».

В связи с тем, что на фестиваль «Детство на Амуре» согласился приехать актер и режиссер, заслуженный артист России Вадим Колганов, решено, что он и будет оценивать работы участников Международного фестиваля кино и видеотворчества «КинАмурчик». А также станет во главе конкурса поэтического творчества «Под сенью кулис». Вадим Колганов – выпускник ВГИКа, режиссер, актер театра «Школа современной пьесы», участник проектов Первого канала («Король ринга», «Ледниковый период-2, 3», «Большие гонки». Снялся более чем в 40 художественных фильмах и сериалах, сыграл более 30 ролей в театрах и антрепризных проектах. Сам снял больше 10 художественных фильмов. С 2017 года является директором «Творческих мастерских Вадима Колганова».

Художник-постановщик, член Союза кинематографистов России Валерий Коваль возглавит жюри международного конкурса изобразительного искусства «Коробка с карандашами». Символично, что в 1984 году Валерий Алексеевич окончил в Благовещенске художественно-графическое отделение педагогического лицея № 2. Его дипломная работа «Первопроходцы. Василий Поярков» хранится в Амурском областном краеведческом музее. Валерий Коваль работал художником-постановщиком на студии «Союзмультфильм», принимал участие в создании более 60 анимационных фильмов, 42 художественных кинокартин и сериалов, свыше 200 рекламных роликов и клипов (среди анимационных фильмов: «Незнайка на Луне», «Князь Владимир»; среди художественных фильмов: «Август. Восьмого», «Диверсанты», «Непобедимый», «Человек, который знал все», «Мишень», «Гороскоп на удачу»). С 2008 года преподает в Высшей британской школе дизайна в Москве.

Международный фестиваль «Детство на Амуре» в 2018-2019 годах реализуется на средства российского Фонда президентских грантов. Он имеет возможность адресно поддерживать юные таланты Дальнего Востока стипендиями, премиями и даже грантами на участие в международных фестивалях, проводимых в Европе. Прием заявок на участие проводится до 20 сентября 2019 года. Отбор и награждение состоятся в октябре 2019 года, сообщает пресс-служба управления культуры Благовещенска.