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сегодня, 16:07 0

Главу Белогорска наградили медалью

Главу Белогорска наградили медалью
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Приказом министра обороны Российской Федерации Станислав Мелюков награжден медалью. Знак отличия главе Белогорска вручили по итогам стратегических командно-штабных учений «Восток-2018».

Награду вручил военный комиссар военного комиссариата Белогорска, Белогорского и Серышевского районов Сергей Ревин. Медали также вручены начальнику РНУ «Белогорск» ООО Транснефть Даниру Ахмерову и предпринимателю Валентине Мельниченко во время совещания с руководителями организаций и предприятий города, где обсуждался вопрос проведения на территории муниципалитета проверочных сборов.

Состоятся они в июне текущего года. К участию будут привлечены граждане, находящиеся в запасе. Специалисты военкомата ознакомили присутствующих с предстоящими командно-штабными мобилизационными учениями.

После совещания руководителям предприятий и организаций города начальник мобилизационного отдела военного комиссариата вручил мобилизационные повестки для работников.

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#администрация Белогорска #Белогорск #военные

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