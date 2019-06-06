Главу Белогорска наградили медалью

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Приказом министра обороны Российской Федерации Станислав Мелюков награжден медалью. Знак отличия главе Белогорска вручили по итогам стратегических командно-штабных учений «Восток-2018».

Награду вручил военный комиссар военного комиссариата Белогорска, Белогорского и Серышевского районов Сергей Ревин. Медали также вручены начальнику РНУ «Белогорск» ООО Транснефть Даниру Ахмерову и предпринимателю Валентине Мельниченко во время совещания с руководителями организаций и предприятий города, где обсуждался вопрос проведения на территории муниципалитета проверочных сборов.

Состоятся они в июне текущего года. К участию будут привлечены граждане, находящиеся в запасе. Специалисты военкомата ознакомили присутствующих с предстоящими командно-штабными мобилизационными учениями.

После совещания руководителям предприятий и организаций города начальник мобилизационного отдела военного комиссариата вручил мобилизационные повестки для работников.