В центре Благовещенска дети вынуждены ходить в школу через дорогу без светофора

С дорожной проблемой в редакцию информагентства обратилась жительница дома № 78 по улице Шимановского в Благовещенске. По ее словам, после дождя на дороге, расположенной рядом с ее домом, образуются ямы, в сухую погоду – стоит пыль. Кроме того, дети, живущие в этом районе, вынуждены ходить в школу по нерегулируемому участку дороги.

«После дождя, если он льет два-три дня, как было не так давно, то вся дорога в ямах. Если это сухая погода, то пылища стоит. И мамочки с колясками не могут покатать детей вокруг дома, пылью дышат. А те, у кого окна выходят на Шимановского, они даже их не открывают», – рассказала Лилия Пьянкова.

Эта проблема беспокоит благовещенцев уже несколько лет. В 2017 году с просьбой отремонтировать участок проезжей части обеспокоенные горожане обратились в администрацию Благовещенска.

«Нам сказали, что у нас стоят гаражи вдоль Шимановского. Так как гаражи находятся в собственности, если ремонтировать дорогу, то гаражи надо поднимать, иначе их будет топить. Поэтому нам пока отказали», – сообщила Лилия.

«На участке по улице Шимановского между Красноармейской и Октябрьской расположены гаражи, непосредственно примыкающие к проезжей части. В связи с этим в настоящее время рассмотреть вопрос по изменению типа дорожного покрытия на данном участке не представляется возможным. В рамках текущего содержания МКП "Городской сервисно-торговый комплекс" осуществляется ремонтное профилирование гравийного участка», – сообщается в официальном ответе мэрии на обращение.

Еще одна проблема, беспокоящая жильцов близлежащих к дороге домов, – отсутствие светофора. Рядом с дорогой стоит несколько новостроек. При этом ни пешеходным переходом, ни светофором участок не регулируется. Недалеко находятся благовещенский сад № 28 и школа № 11.

В этом году люди снова обратились в администрацию Благовещенска, чтобы решить дорожную проблему и установить светофор.

В ответе сообщается, что на 2019 год запланирована разработка проектно-сметной документации ремонта участка дороги с изменением типа дорожного покрытия на асфальтобетонное. После разработки ПСД вопрос ремонта рассмотрят по мере финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2021 годы» из дорожного фонда области.

Что касается обустройства пешеходного перехода, то проектом организации дорожного движения на улично-дорожной сети города оно не предусмотрено.

«В этом году мы идем в первый класс, я задумалась о том, как мой ребенок будет ходить. Первое время я ее буду возить, но потом, как это будет происходить. Ей нужно перейти Шимановского без светофора и Красноармейскую тоже без светофора. В доме очень много детей, и все идут в школу и сад. Все переходят дорогу без светофора по этой грязной, пыльной дороге, и это просто издевательство. И машину можно убить за короткий срок», – сетует благовещенка.

Благовещенцы планируют обратиться в областную прокуратуру.