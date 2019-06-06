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сегодня, 15:19 0

Бари Алибасов проведет на обезболивающих препаратах три дня

Бари Алибасов проведет на обезболивающих препаратах три дня
Фото: instagram.com/alibasov_nana/

Музыкальному продюсеру Бали Алибасову предстоит провести три дня на обезболивающих препаратах. Об этом сообщил близкий друг артиста Владимир Лёвкин.

«У меня последняя информация о тяжёлом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще», – заявил солист группы «На-на» агентству городских новостей «Москва».

Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Он перепутал стакан сока и чистящее средство. Врачи сообщили, что у продюсера ожог пищевода четвёртой степени. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Ранее СМИ сообщали информацию о смерти продюсера, однако эту информацию опроверг его пресс-секретарь. Позже появилась информация, что актер находится в коме, однако ее тут же опровергли.

Также Станислав Садальский 5 июня предположил, что отравление организовали близкие Алибасова.

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💣Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари... Не удивлюсь если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей . Такие спиногрызы, сами не могут заработать, Тольку рвут на части бабку..., что бы им пусто было . Выздоравливай друг, хоть и бывший😍 мы ещё повоюем 😜 #садальский #алибасов #шукшина #нана #житьздорово #здоровожить #будьздоров

Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

«Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари… Не удивлюсь если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей. Такие спиногрызы, сами не могут заработать, Тольку рвут на части бабку…, что бы им пусто было. Выздоравливай друг, хоть и бывший мы еще повоюем», – написал актер у себя в Инстаграме. Многие подписчики поддержали Садальского в том, что это спланированное отравление.

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#здоровье #шоу-бизнес

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