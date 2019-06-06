Бари Алибасов проведет на обезболивающих препаратах три дня
Музыкальному продюсеру Бали Алибасову предстоит провести три дня на обезболивающих препаратах. Об этом сообщил близкий друг артиста Владимир Лёвкин.
«У меня последняя информация о тяжёлом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще», – заявил солист группы «На-на» агентству городских новостей «Москва».
Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Он перепутал стакан сока и чистящее средство. Врачи сообщили, что у продюсера ожог пищевода четвёртой степени. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Ранее СМИ сообщали информацию о смерти продюсера, однако эту информацию опроверг его пресс-секретарь. Позже появилась информация, что актер находится в коме, однако ее тут же опровергли.
Также Станислав Садальский 5 июня предположил, что отравление организовали близкие Алибасова.
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💣Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари... Не удивлюсь если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей . Такие спиногрызы, сами не могут заработать, Тольку рвут на части бабку..., что бы им пусто было . Выздоравливай друг, хоть и бывший😍 мы ещё повоюем 😜 #садальский #алибасов #шукшина #нана #житьздорово #здоровожить #будьздоров
«Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари… Не удивлюсь если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей. Такие спиногрызы, сами не могут заработать, Тольку рвут на части бабку…, что бы им пусто было. Выздоравливай друг, хоть и бывший мы еще повоюем», – написал актер у себя в Инстаграме. Многие подписчики поддержали Садальского в том, что это спланированное отравление.
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