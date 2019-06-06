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Мэр Омска упала в лужу, пытаясь ее перепрыгнуть (видео)

Мэр Омска упала в лужу, пытаясь ее перепрыгнуть (видео)
Фото: www.amic.ru

Мэр Омска во время осмотра дома упала в большую лужу. Оксана Фадина собиралась проверить ремонт одного из зданий и пообщаться с подрядчиком. Из-за сильного ливня дороги размыло и образовались большие лужи. Фадина решила перепрыгнуть одну из них, но потеряла равновесие и упала.

Видео произошедшего попало в соцсети и СМИ.

«На самом деле эта тема показательная. Во-первых, дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится. Во-вторых, есть чему учиться: задала вопрос по придомовым территориям – лужи, грязь, ведется стройка. Ухабы, внутриквартальные проезды заполнены водой», – привели в пресс-службе мэрии Омска слова Фадиной.

После инцидента Оксана Николаевна продолжила работу. Представитель горадминистрации отметил, что мэр иронично отнеслась к произошедшему, при падении она не пострадала, сообщает РИА Новости.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    9 минут назад

    Привет нашему мэру!

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