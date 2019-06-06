В Благовещенске отремонтируют настил моста через Бурхановку

В Благовещенске обветшал мостик, протянутый через Бурхановку на улице Кузнечной. Трухлявые доски в любой момент могут провалиться, а прохожий – упасть в воду.

Мост находится на Кузнечной между улицами Горького и Красноармейской. На необходимость срочного ремонта настила обратили внимание горожане. «Ходить очень опасно, особенно по темноте. Совсем рядом находится семейное общежитие, жилые дома, в районе много детей», – рассказала читательница Амур.инфо.

В администрации Благовещенска корреспонденту информагентства сообщили, что проблема находится в стадии решения. «Сегодня силами ГСТК до конца дня заменят доски на месте провала. В ближайшее время планируется замена всего настила на данном мостике», – пояснили в пресс-службе горадминистрации.