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В Благовещенске отремонтируют настил моста через Бурхановку

В Благовещенске отремонтируют настил моста через Бурхановку

В Благовещенске обветшал мостик, протянутый через Бурхановку на улице Кузнечной. Трухлявые доски в любой момент могут провалиться, а прохожий – упасть в воду.

Мост находится на Кузнечной между улицами Горького и Красноармейской. На необходимость срочного ремонта настила обратили внимание горожане. «Ходить очень опасно, особенно по темноте. Совсем рядом находится семейное общежитие, жилые дома, в районе много детей», – рассказала читательница Амур.инфо.

В администрации Благовещенска корреспонденту информагентства сообщили, что проблема находится в стадии решения. «Сегодня силами ГСТК до конца дня заменят доски на месте провала. В ближайшее время планируется замена всего настила на данном мостике», – пояснили в пресс-службе горадминистрации.

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#городская власть #ЖКХ #строительство

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Комментарии
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  • Пётр Соловьёв

    Пётр Соловьёв
    1 час назад

    Может мэра надо отправить проверить сначала? Вдруг ремонт не нужен.

  • Noir

    Noir
    48 минут назад

    Мэра, съемочную группу, губернатора и Козлова. Сюжет по центральному каналу запустить. Реконструкция пешеходного моста через реку.

  • Стечкин

    Стечкин
    44 минуты назад

    +1000000 После заметки про мэра Омска вспомнился небезызвестный наш так называемый "ситименеджер", у которого по долгу службы были обязательства следить за порядком в городе, следить за отсутствием наледи, однако сам же и подскользнулся на льду на тротуаре.

  • bishop2018

    bishop2018
    8 минут назад

    надо просто ставшую уже помойкой Бурхановку засыпать и мост не нужен будет

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