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Животным, взятым из приюта, бесплатно сделают прививки и стерилизуют

Животным, взятым из приюта, бесплатно сделают прививки и стерилизуют
Фото: www.instagram.com

В Амурской области общественная организация «Остров спасения» возьмет под патронаж животных, переданных из приюта жителям. Благовещенская организация получила около 3 миллионов рублей на реализацию проекта «Патронаж питомца приюта: социальная ветеринарная помощь».

Людям, которые решат взять животное из приюта, предложат разные виды поддержки. В их числе консультации, вакцинация питомцев, обработка от блох, клещей и гельминтов.

«При выбытии животного из приюта дают карточку. Мы уже начали заводить регистрационные карточки на каждое животное. В карточке – перечень всех манипуляций, которые проводились. Когда мы отправляем животное в собственную жизнь, мы всегда фотографируем питомца с хозяином. Владелец обращается при необходимости, предъявляя эту карточку с фотографией, если животному, например, нужно провести обработку от блох, проглистогонить, провакцинировать. Сейчас мы будем чипировать бесплатно наших "выпускников". Все эти мероприятия проводятся для того, чтобы люди были заинтересованы взять животное из приюта, потому что они будут получать такую бонусную программу», – пояснила Амур.инфо заместитель руководителя общественной организации любителей животных «Остров спасения» Нина Стельмахова.

В первый год услуги в рамках патронажа планируется оказывать бесплатно, на последующие годы – на льготных условиях. Проект рассчитан на жителей Благовещенска, Благовещенского, Ивановского и Тамбовского районов.

В ближайших планах «Острова спасения» построить в приюте вольеры со стеклянными перегородками и открыть кабинет здорового питомца. «В помещении приюта мы будем делать стеклянные вольеры со смотровой комнатой. А сам кабинет здорового питомца мы будем открывать в офисе организации по адресу регистрации – улица Горького, 136. Здесь будет ветеринарный кабинет здорового питомца, куда смогут приходить по записи владельцы со своими питомцами, взятыми из приюта», – отметила Нина Стельмахова.

Ежегодно из приюта «Острова спасения» жителям Амурской области на попечение передается более 500 животных.

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#животные

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    уже не знают как сунуть, только заберите

  • Di

    Di
    1 час назад

    Вот это прекрасно просто! При такой системе должны быть желающие взять животное из приюта.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    да их итак там берут, только многие не знают как ухаживать правильно за животными. Ни разу в жизни даже не глистогонят своих и собак и кошек. А тут все необходимые процедуры будут сделаны и на будущее консультация и помощь обеспечены. Это очень правильно.

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