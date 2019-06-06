Девушка обняла парня и спасла ему жизнь

В Великобритании девушка спасла жизнь парню, обняв его. Во время первой встречи девушка заметила на спине молодого человека странную шишку.

Эмма Мэйор (Emma Mayor) познакомилась с Джеймсом Кэтлоу (James Catlow) в приложении Tinder. В первую встречу двадцатилетняя девушка обняла парня и почувствовала на его спине подозрительное уплотнение. «Я подумала, что у него киста или даже что-то более опасное», – вспомнила девушка.

Кэтлоу не придал словам девушки особого значения, поскольку не замечал у себя симптомов болезни. «Поначалу я не сильно волновался. Я думал, мол, если я не замечал этого раньше, значит там не может быть ничего существенного», – рассказал парень.

После нескольких встреч Мэйор настояла, чтобы 21-летний Кэтлоу сходил к врачу. Медики осмотрели пациента и обнаружили у него саркому Юинга – злокачественную опухоль костного скелета. Чуть больше года парень проходил необходимое лечение, и в мае 2019 года полностью восстановился.

«Когда у него нашли рак, я была знакома с ним всего пять месяцев. Джеймс постоянно говорит, что я спасла ему жизнь. Но если на то пошло, я спасла не только его, но и наше совместное будущее», – рассказала девушка.

Саркома Юинга – это злокачественная опухоль костного скелета, которая, как правило, поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таз, лопатку, позвоночник и ключицу. Это одна из самых опасных злокачественных опухолей, сообщает «Лента.ру».