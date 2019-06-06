В Тындинском районе откроют кабинет эвенкийского языка

В Тындинском районе определены победители конкурса проектов. Грантовый фонд составил 1 миллион рублей. Эти средства разделили на 12 лучших проектов. Один из них предполагает открытие кабинета эвенкийского языка в Усть-Нюкже. В нем смогут заниматься 70–80 человек.

7 из 12 победивших проектов представили филиалы центра развития культуры, спорта и архивного дела Тындинского района из поселков Восточный, Тутаул, Лопча, Могот, Усть-Нюкжа, Соловьевск и Уркан. В Лопче хотят благоустроить территорию клуба, в Восточном – построить беседку для проведения игр с детьми. На выигранные деньги в Соловьевске начнут организовывать мероприятия для пожилых людей.

Как сообщает правительство Амурской области, победителями конкурса стали педагоги Юкталинской, Первомайской, Усть-Нюкжинской, Соловьевской школ и детского сада «Родничок». Грант позволит открыть в Усть-Нюкже кабинет эвенкийского языка. В Соловьевске на деньги гранта планируют организовать сплав для юных туристов до озера Байкал. Его участники доедут до Бурятии и оттуда по реке Верхняя Ангара будут сплавляться до «священного моря».

Всего на конкурс представили 45 проектов. Больше всего – 23 заявки – подали из Тындинского района. 17 заявок пришло из Сковородинского района. Жители Тынды представили 5 заявок. Наибольшее количество проектов поступило в номинацию «Культура и память родного края» – 22 проекта. В номинацию «Район для детей и подростков» поступило 18 проектов, в номинацию «Территория проживания» – 5 работ. Их авторы предлагали создать уголок культуры и быта эвенков, организовать сплав по реке для юных туристов, кукольный театр и кружок по игре на гитаре, провести профильную смену для волонтеров.