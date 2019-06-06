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сегодня, 14:01 0

Благовещенца будут судить за дачу взятки судебному приставу

Благовещенца будут судить за дачу взятки судебному приставу
Фото: Амур.инфо

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении жителя областного центра. Мужчину обвиняют в том, что он дал взятку сотруднику службы судебных приставов.

По версии следствия, в октябре 2018 года 38-летний благовещенец передал судебному приставу-исполнителю в качестве взятки 50 тысяч рублей. Предполагалось, что в ответ будет отменен запрет регистрационных действий в отношении земельного участка, примененный по исполнительному производству.

Как сообщает прокуратура Амурской области, за совершение такого преступления суд может назначить до 8 лет лишения свободы.

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#суды

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