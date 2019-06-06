В Свободненском районе у реки нашли останки человека

В Амурской области полиция просит помочь в опознании погибшего. Скелетированные останки человека были найдены на берегу реки Зеи возле села Заган Свободненского района.

«Предположительно, неизвестный был одет в ветровку темного цвета, со вставками на рукавах в виде полос серого цвета», – сообщили в полиции.

Всех, кто располагает какой-либо информацией и может помочь в установлении личности неизвестного, просят сообщить в управление уголовного розыска УМВД России по Амурской области по телефонам в Благовещенске: (4162) 59-41-07, 59-41-05.