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сегодня, 13:48 0

В Свободненском районе у реки нашли останки человека

В Свободненском районе у реки нашли останки человека
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области полиция просит помочь в опознании погибшего. Скелетированные останки человека были найдены на берегу реки Зеи возле села Заган Свободненского района.

«Предположительно, неизвестный был одет в ветровку темного цвета, со вставками на рукавах в виде полос серого цвета», – сообщили в полиции.

Всех, кто располагает какой-либо информацией и может помочь в установлении личности неизвестного, просят сообщить в управление уголовного розыска УМВД России по Амурской области по телефонам в Благовещенске: (4162) 59-41-07, 59-41-05.

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#криминал #происшествия

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