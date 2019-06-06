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Тело утонувшего амурчанина в Тамбовском районе нашли в 20 метрах от берега (видео)

Тело утонувшего амурчанина в Тамбовском районе нашли в 20 метрах от берега (видео)

В Амурской области водолазы обнаружили тело утонувшего мужчины. Как сообщало ИА «Амур.инфо», трагедия случилась на озере Лесное Тамбовского района.

В среду, 5 июня, на берегу отдыхала компания. По словам очевидцев, мужчина пошел купаться и начал тонуть. Спасти его не успели. Утром в четверг спасатели-водолазы начали искать утонувшего. В 10:55 тело мужчины обнаружили в 20 метрах от берега на четырехметровой глубине, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

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#происшествия

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