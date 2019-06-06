Тело утонувшего амурчанина в Тамбовском районе нашли в 20 метрах от берега (видео)

В среду, 5 июня, на берегу отдыхала компания. По словам очевидцев, мужчина пошел купаться и начал тонуть. Спасти его не успели. Утром в четверг спасатели-водолазы начали искать утонувшего. В 10:55 тело мужчины обнаружили в 20 метрах от берега на четырехметровой глубине, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.