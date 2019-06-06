На контроль за реконструкцией дороги Благовещенск – Свободный выделено более 10 миллионов

В Амурской области подыскивают подрядную организацию, которая будет вести строительный контроль реконструкции автомобильной дороги Благовещенск – Свободный. Из областного бюджета на эти цели выделено 10,2 миллиона рублей.

Средства потратят на основании подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Амурской области», утвержденной постановлением правительства Приамурья еще в 2013 году. В минтрансе региона пояснили, что стройконтроль проводится на объектах стройки и реконструкции.

Чтобы побороться за право контролировать масштабную реконструкцию дороги Благовещенск – Свободный, участникам необходимо предоставить целый ряд документов, подтверждающих, что они могут заниматься этой работой.

Будет учитываться опыт исполнения подобного контракта за последние 5 лет. При этом стоимость ранее исполненного контракта должна составлять не менее 40 % начальной цены нынешнего, а прежние работы должны быть выполнены без применения к участнику закупки неустоек (штрафов, пеней). Причем, чем больше подобных контрактов в прошлом, тем больше у участников шансов. За один такой исполненный договор начисляется 20 баллов, а за 5 и более – уже 100.

Также будет учитываться наличие у участника конкурса аттестованной (аккредитованной) лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 в требуемой области деятельности. При ее отсутствии не присваивается ни одного балла.

Согласно договору, строительному контролю при реконструкции дороги подлежат: дорожные конструкции, водопропускные сооружения и водоотвод, временная объездная дорога, подготовительные работы и рекультивация, земляное полотно, дорожная одежда, обустройство дороги, благоустройство полосы отвода, система водоотведения, экологические мероприятия, мостовые работы, элементы, конструкции, подлежащие авторскому надзору: укрепительные работы; мостовое полотно.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор».

Контролировать реконструкцию подрядчик должен до 15 сентября 2020 года. Отдельные этапы оказания услуг не устанавливаются.

Как сообщало Амур.инфо, на реконструкцию дороги Благовещенск – Свободный Амурская область получит из федерального бюджета 563 миллиона рублей в рамках реализации федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» государственной программы «Развитие транспортной системы». Кроме того, автодорога из региональной собственности перейдет в федеральную.