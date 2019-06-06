В Благовещенске отмечают День России
Со 2 по 12 июня в Благовещенске пройдет около 35 мероприятий, посвященных главному государственному празднику – Дню России. Среди них выставки, игры, викторины, мастер-классы, исторические квесты, торжественные концерты и многое другое.
Главным мероприятием станет праздничная концертная программа «Парад дружбы народов» с участием ансамбля народной песни «Ярмарка» из Белогорского района, творческих коллективов города и Общественно-культурного центра. Она состоится в среду, 12 июня, на площади Общественно-культурного центра. Начало в 17:00.
На городской набережной в рамках фестивального движения «Культурный город» с 17:00 до 18:00 будет работать традиционная площадка «Танцы для здоровья». С 18:00 до 18:30 пройдет праздничная программа от ГУ МЧС России по Амурской области, а с 18:30 до 20:00 для горожан выступят творческие коллективы Благовещенска и Городского дома культуры.
Во всех библиотеках Благовещенска будут представлены тематические книжные выставки, интеллектуальную игру «Ратная слава России», увлекательное путешествие «Я живу в России» и другое.
В Городском и Первомайском парках пройдут различные мероприятия под девизом «С праздником, Россия!». Будут звучать песни о Росси в исполнении солистов и творческих коллективов города, запланированы различные развлекательные программы с викторинами, песнями, танцами, играми и конкурсами.
На площади Ленина 12 июня с 11:00 до 15:00 будет работать фотозона, посвященная Дню России, где каждый желающий сможет сфотографироваться с хэштегом «#ЯРоссия».
Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, состоятся и в летних оздоровительных и пришкольных лагерях, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
Праздничные акции, посвященные празднованию Дня России 12 июня в Благовещенске
|
Наименование мероприятия
|
Дата и время
|
Место проведения
|
Выставка-исторический экскурс «История России – гордость России»
|
02.06.
|
МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22
|
Выставка-информация «12 июня – День России»
|
05.06.
|
МБ «Багульник», Моховая Падь, Л-2
|
Звуковая выставка-инсталляция «Поэт в России больше, чем поэт»
|
05.06.
|
МБ искусств, ул. Ленина, 72
|
Книжная выставка «Люблю Отчизну, она сильнее всех!»
|
05.06.
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,10/1
|
Выставка-инсталляция «С любовью и верой в Россию»
|
06.06.
|
МБ с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1
|
Книжная выставка «Моя Родина – Россия!»
|
07.06.
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,10/1
|
Викторина «Русь, Россия, Родина моя…»
|
08.06.
15:00
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,10/1
|
Исторический час «Историческая память народа: из прошлого в будущее»
|
09.06.
15.00
|
МБ «Центральная», ул. Красноармейская, 128
|
Интеллектуальная игра «Ратная слава России»
|
09.06.
15:00
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,10/1
|
Творческое занятие и беседа о Дне России. Мультфильм «Как Пётр-Царевич цвета для флага российского искал».
|
11.06.
10:00
|
ДК с. Белогорье, ул. Релочная, 22
|
Беседа «Моя Россия, мой дом»
|
11.06
10:00
|
МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22
|
Виртуальная выставка «Символы Отечества»
|
11.06
11.00
|
МБ «Центральная», ул. Красноармейская, 128
|
Акция «Твой день, Россия»
|
11.06
11.00
|
ММБ им. А.П. Чехова, ул. Комсомольская, 3
|
Мастер-класс «Мишка ко Дню России»
|
11.06.
11.00
|
пришкольный лагерь «Школа № 26»
|
Игра-путешествие «Я живу в России»
|
11.06
12.00
|
МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42
|
Познавательный час «У этой силы имя есть – Россия»
|
11.06
12:00
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,10/1
|
Игровая программа «Россия – Родина моя»
|
11.06
13:00
|
МБ с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1
|
Игровая программа ко Дню независимости России – «Россия – Родина моя»
|
11.06.
2019
13:00
|
Отделение ДК с.Плодопитомник
|
Беседа «Моя Россия»
|
11.06
14.00
|
МБ искусств, ул. Ленина, 72
|
Беседа-игра «Русь, Россия, Родина моя…»
|
11.05
18.00
|
МБ «Багульник», п. Моховая Падь, Л-2
|
Литературный вечер «День России»
|
11.06
18:00
|
МБ «Диалог», ул. Политехническая, 46
|
Кинопросмотр «Легенда № 17»
|
11.06
18.00
|
МБ искусств, ул. Ленина, 72
|
Концертная программа «День России»
|
11.06.
|
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
|
Викторина «Какое прекрасное имя Россия»
|
11.06.
|
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
|
Спортивные соревнования «Россия верит в тебя»
|
11.06.
|
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
|
Концертная программа «Мы дети твои – Россия»
|
11.06.
|
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
|
Фотозона, посвященная Дню России
|
12.06.
11:00 – 15:00
|
Площадь Ленина
|
Энкаунтер «Спецагенты»
|
12.06.
15.00
|
Первомайский парк (по согласованию)
|
Праздничная концертная программа «Парад дружбы народов» с участием ансамбля народной песни «Ярмарка» из Белогорска
|
12.06.
17.00
|
Площадь ОКЦ
|
Выставка работ мастеров ДПИ в рамках Дня России
|
12.06.
18:00
|
набережная Амура (район Триумфальной арки)
|
Праздничная программа проекта «Танцы для здоровья» в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной», посвященные Дню России
|
12.06.
18:00
|
набережная Амура
|
Концертная программа творческих коллективов города, посвященная Дню России
|
12.06.
19:00
|
набережная Амура
|
Раздача наклеек с символикой России «Россия в моей сердце»
|
12.06.
18.00 -19.00
|
площадка ОКЦ
|
Брейн-ринг «Я – гражданин России»
|
13.06
14:00
|
МБ «Дом семьи», Пионерская 157
|
Историческое лото «Россия в лицах»
|
13.06
17:00
|
МБ «Дом семьи», Пионерская 157
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