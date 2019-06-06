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Амурскую область на конкурсе «Новая звезда» представит вокалист Александр Гордеев

Амурскую область на конкурсе «Новая звезда» представит вокалист Александр Гордеев

Благовещенский вокалист Александр Гордеев представит Приамурье на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда» в Москве. Это проект федерального телеканала «Звезда». Конкуренцию амурчанину составят 85 вокалистов со всей страны.

Попасть на состязание вокалистов Александру Гордееву удалось с третьей попытки. В 2015, а затем в 2017 году в составе группы «Торрентс» с другими благовещенскими музыкантами амурский артист отправлялся на кастинг в Москву, но безрезультатно. В этот раз он участвовал в первом этапе конкурса заочно – отправил заявку с анкетой, аудио и видеоматериалами по электронной почте.

«Я, конечно, не был уверен, что мне позвонят, потому что пытался попасть на этот конкурс два раза и очными, и заочными кастингами. В этот раз решил на всякий случай отправить заявку. Это большая возможность преодолеть себя, и на конкурсе мне хочется не сколько себя продвинуть, сколько регион достойно представить».

Теперь артиста ждет участие в телеэфирах. На съемки в Москву Александр полетит в сентябре. Он самостоятельно выберет для выступлений около 12 композиций, из которых жюри одобрит те, с которыми артист выйдет на сцену.

Двух победителей определят голосованием телезрителей и мнением жюри конкурса. В качестве приза им вручат денежные средства на дальнейшее профессиональное развитие победителя, сообщается в положении о конкурсе.

Музыкой Александр Гордеев занимается около десяти лет. По образованию он инженер в информационных системах. Вокалист пишет собственные инструментальные композиции, записывает каверы и совместные проекты с вокалистами Благовещенска, снимает клипы. С начала 2019 года артист выступает под творческим псевдонимом КИНАМ.

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#конкурсы #культура

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Комментарии
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  • igortimofeev

    igortimofeev
    21 минута назад

    Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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