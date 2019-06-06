Амурскую область на конкурсе «Новая звезда» представит вокалист Александр Гордеев

Благовещенский вокалист Александр Гордеев представит Приамурье на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда» в Москве. Это проект федерального телеканала «Звезда». Конкуренцию амурчанину составят 85 вокалистов со всей страны.

Попасть на состязание вокалистов Александру Гордееву удалось с третьей попытки. В 2015, а затем в 2017 году в составе группы «Торрентс» с другими благовещенскими музыкантами амурский артист отправлялся на кастинг в Москву, но безрезультатно. В этот раз он участвовал в первом этапе конкурса заочно – отправил заявку с анкетой, аудио и видеоматериалами по электронной почте.

«Я, конечно, не был уверен, что мне позвонят, потому что пытался попасть на этот конкурс два раза и очными, и заочными кастингами. В этот раз решил на всякий случай отправить заявку. Это большая возможность преодолеть себя, и на конкурсе мне хочется не сколько себя продвинуть, сколько регион достойно представить».

Теперь артиста ждет участие в телеэфирах. На съемки в Москву Александр полетит в сентябре. Он самостоятельно выберет для выступлений около 12 композиций, из которых жюри одобрит те, с которыми артист выйдет на сцену.

Двух победителей определят голосованием телезрителей и мнением жюри конкурса. В качестве приза им вручат денежные средства на дальнейшее профессиональное развитие победителя, сообщается в положении о конкурсе.

Музыкой Александр Гордеев занимается около десяти лет. По образованию он инженер в информационных системах. Вокалист пишет собственные инструментальные композиции, записывает каверы и совместные проекты с вокалистами Благовещенска, снимает клипы. С начала 2019 года артист выступает под творческим псевдонимом КИНАМ.