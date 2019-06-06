Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:10 5

В Хэйхэ у моста через Амур создадут свободную экономическую зону

В Хэйхэ у моста через Амур создадут свободную экономическую зону
Фото: biang.ru

На территории Хэйхэ планируется создать свободную экономическую зону (СЭЗ). Она станет одной из трех экспериментальных СЭЗ, которые откроют на севере провинции Хэйлунцзян.

Проекты строительства трех СЭЗ в КНР утвердят в ближайшее время. Заявление об этом прозвучало на 5-м расширенном заседании группы идеологов по коллективной учебе Горкома Хэйхэ, сообщает Biang.ru со ссылкой на СМИ провинции Хэйлунцзян.

Планируется, что экспериментальная свободная экономическая зона в Хэйхэ будет располагаться у строящегося автомобильного моста через Амур. По предварительным данным, ее площадь составит 20 квадратных километров.

В администрации Хэйхэ ожидают, что СЭЗ простимулирует развитие товарооборота между Хэйхэ и Благовещенском. СМИ отмечают, что проект вписывается в концепцию трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ, которую недавно презентовали в рамках «АмурЭкспоФорума».

В Хэйхэ считают, что создание свободной зоны будет взаимосвязано с ТОР в районе Каникургана и включением Благовещенска в зону «Свободный порт Владивосток». Как сообщало Амур.инфо, во время презентации трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ говорили, что свободная экономическая зона на соседнем берегу Амура будет аналогична шанхайской, где ввозимые товары не подлежат пошлинному и таможенному оформлению.

Просмотров всего: 503

#Китай #экономика

распечатать


Экономика 9

В Благовещенске подорожал бензин
Общество 4

В Приамурье сожгли огурцы и дыни, которые нелегально пытались ввезти из Китая

сегодня, 11:01
Экономика

Китайская компания может получить 40 % в Амурском ГХК
Экономика 4

В амурском минтрансе рассказали, когда в Благовещенске отремонтируют улицу Мухина
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Oberon28

    Oberon28
    28 минут назад

    Что это даст простым гражданам?

  • Oberon28

    Oberon28
    23 минуты назад

    Раньше моряки с Японии имели право притянуть товар, в порту в находке куча техники продавалась за копейки, у родителей холодильник до сих пор работает японский как новенький. А сейчас хрен на рыло, свободная экономическая зона подразумевает налоговые льготы для ИП и организаций, то есть богатые будут платить меньше и я не думаю что за счет высвободившихся средств работягам зарплату поднимут.

  • igortimofeev

    igortimofeev
    21 минута назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    21 минута назад

    Должны быть более доступные цены на товары. Хорошая новость.

  • inoy

    inoy
    2 минуты назад

    мост только для грузовых перевозок и то не всегда по сезеону, для кого там эта зона????? я на личной машине имея международные права и руль как там, смогу проехать по ночному Хейхэ??????

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь