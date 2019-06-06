В Хэйхэ у моста через Амур создадут свободную экономическую зону
На территории Хэйхэ планируется создать свободную экономическую зону (СЭЗ). Она станет одной из трех экспериментальных СЭЗ, которые откроют на севере провинции Хэйлунцзян.
Проекты строительства трех СЭЗ в КНР утвердят в ближайшее время. Заявление об этом прозвучало на 5-м расширенном заседании группы идеологов по коллективной учебе Горкома Хэйхэ, сообщает Biang.ru со ссылкой на СМИ провинции Хэйлунцзян.
Планируется, что экспериментальная свободная экономическая зона в Хэйхэ будет располагаться у строящегося автомобильного моста через Амур. По предварительным данным, ее площадь составит 20 квадратных километров.
В администрации Хэйхэ ожидают, что СЭЗ простимулирует развитие товарооборота между Хэйхэ и Благовещенском. СМИ отмечают, что проект вписывается в концепцию трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ, которую недавно презентовали в рамках «АмурЭкспоФорума».
В Хэйхэ считают, что создание свободной зоны будет взаимосвязано с ТОР в районе Каникургана и включением Благовещенска в зону «Свободный порт Владивосток». Как сообщало Амур.инфо, во время презентации трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ говорили, что свободная экономическая зона на соседнем берегу Амура будет аналогична шанхайской, где ввозимые товары не подлежат пошлинному и таможенному оформлению.
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