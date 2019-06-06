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На шести территориях Приамурья сняли карантин по бешенству

На шести территориях Приамурья сняли карантин по бешенству
Фото: pixabay.com

На шести территориях Амурской области был снят карантин по бешенству, введенный весной. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Василий Орлов.

Всего в марте и апреле 2019 года ограничительные меры установили на 8 территориях Приамурья.

«В очагах, где были зафиксированы случаи бешенства, специалисты провели все необходимые мероприятия. Новых случаев заболевания на территории региона не фиксируется», – говорит начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Как сообщает пресс-служба управления, карантин по бешенству снят на лесных территориях недалеко от сел Возжаевка Белогорского района, Старая Райчиха Бурейского района, Куприяново Михайловского района. Также сняты ограничительные меры, наложенные в связи с регистрацией опасного заболевания, на территориях сел Нижняя Ильиновка и Красная Орловка Михайловского района, а также Верхняя Полтавка Константиновского района.

Отмечается, что все домашние животные южных и центральных районов Приамурья прошли поголовную вакцинацию от бешенства. Для диких животных в лесах региона также была разложена специальная вакцина.

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#животные

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Комментарии
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  • igortimofeev

    igortimofeev
    21 минута назад

    Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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