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Тигры, выпущенные в Приамурье, остались в Архаринском районе

Тигры, выпущенные в Приамурье, остались в Архаринском районе
Фото: scontent-arn2-1.cdninstagram.com

Тигры, которых в мае выпустили в природу в Архаринском районе Приамурья, пока не уходят далеко от знакомого места. На воле животные разошлись в разные стороны и теперь гуляют на расстоянии примерно 7 километров друг от друга. Специалисты отмечают, что для тигров это нормальное поведение, в природе они парами и группами не живут.

Перемещения краснокнижных хищников отслеживают с помощью сигналов, поступающих с ошейников. Судя по ним, поначалу самец вознамерился покинуть территорию и успел пройти достаточно большое расстояние, но потом передумал и вернулся. Самка же таких попыток не делала. Как сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области, ее, видимо, вполне устроил Архаринский район.

По поведению животных специалисты делают выводы, что оба тигра недавно успешно поохотились. Скорее всего, на кабанов.

«Тот факт, что тигры не уходят далеко, говорит о правильном выборе места выпуска. На территории достаточно высокая плотность кабана, что хищники уже успели оценить, и подходящие условия в плане климата и ландшафта. Кроме того, сам выпуск был организован грамотно, стресса тигры практически не испытали. Когда начнут перемещаться кабаны, хищники пойдут за ними. А пока у них нет такой необходимости», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Валерий Погасиенко.

Как сообщало Амур.инфо, этих животных зовут Елена и Павлик. Их привезли для выпуска в Приамурье из центра реабилитации, расположенного в Приморском крае. В дикую природу зверей выпустили 23 мая.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • igortimofeev

    igortimofeev
    21 минута назад

    Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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