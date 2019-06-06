Мужчина пытался искупать тигра и остался без рук

В частном зоопарке Вьетнама сотрудник пытался искупать тигра. Но тигр откусил ему обе руки.

Нападение тигра на человека произошло утром 4 июня. Раненого 49-летнего Во Тан Тхуа (Vo Thanh Quoi) обнаружили коллеги. У мужчины была полностью откушена правая рука, а левая отсутствовала ниже локтя. Позже мужчина рассказал, что обратил внимание на то, что шерсть тигра в грязи и предпринял попытку помыть его.

Пострадавшего доставили в местную больницу, а затем перевезли в медицинское учреждение в Хошимине.

Исследователи затрудняются сказать, остались ли во Вьетнаме тигры в дикой природе. Животных разводят на фермах. Их части тела используют в традиционной медицине и украшениях.

Экологические активисты во Вьетнаме не раз обвиняли владельцев частных зоопарков в жестоком обращении с животными и безответственном отношении к исчезающим видам, сообщает «Лента.ру».