В Благовещенске подорожал бензин

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В Благовещенске на некоторых АЗС выросли цены на бензин – на 25 копеек за литр. Подорожание зафиксировали в Амурском УФАС. Стоимость дизтоплива пока остается на прежнем уровне.

По данным мониторинга амурского УФАС, за период с 27 мая по 2 июня розничные цены на бензин марок АИ-76 (80), АИ-92, АИ-95 увеличились не более чем на 0,3 %. Цены на летнее дизтопливо пока стабильны. У одного из поставщиков нефтепродуктов увеличились цены на бензин марок АИ-92 на 0,44 %, АИ-95 на 1,47 %.

По информации Амур.инфо, на днях стоимость бензина синхронно повысилась на АЗС Роснефти и ННК – на 25 копеек. Бензин АИ-92 на заправках этих сетей стоит 42,75 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 на АЗС Роснефти стоит 45,25 рубля, на АЗС ННК – 45,29 рубля.

Цены на АЗС «РН-Нефтепродукт»: АИ-92 – 41,80 рубля, АИ-95 – 44,30 рубля, АИ-98 – 46,80 рубля, ДТ – 48,00 рубля.

Цены на АЗС ВНК: АИ-92 – 41 рубль, АИ-95 – 43,50 рубля, ДТ – 48 рублей.

Цены на АЗС ДНК: АИ-92 – 42 рубля, АИ-95 – 44,50 рубля, АИ-98 – 47 рублей, ДТ – 48 рублей.

В Хабаровском крае СМИ также отмечают подорожание бензина, причем третий раз за месяц. В других округах России цены на топливо поднялись в конце мая в среднем на 3 копейки за литр. Как сообщали «Ведомости», рост цен на бензин в России связан в первую очередь с договоренностями нефтяников с правительством. Компании корректируют цену на уровень инфляции. Кроме того, в мае оптовые цены начали расти из-за нехватки топлива на внутреннем рынке.

Как сообщало Амур.инфо, собственники независимых заправок 20 мая направили в правительство письма, где отмечалось, что с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на бензин марки АИ-92 выросли на 23 %, а на бензин АИ-95 – на 18,5 %, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5 %. Они предупредили вице-премьера РФ Дмитрия Козака о вероятности нового скачка цен на бензин. Но, по его словам, «оснований для тревоги нет». «Это преждевременная тревога: тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, и оснований для такой тревоги нет», – заявил Козак.

Между тем ФАС предложила новый способ сдержать подорожание бензина: ввести для независимых НПЗ требование равномерной и регулярной продажи продукции на бирже. Важен не только факт поставки, но и механизм торгов, пояснил «Известиям» заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Если поставщик весь предписанный ему объем реализует в ходе одной-двух сделок, причем зачастую в интересах конкретного покупателя, это приводит к отклонениям в ценообразовании, отмечают в ведомстве. Действие соглашения правительства РФ с нефтяниками по заморозке розничных цен на топливо завершается 30 июня.