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сегодня, 11:25 9

В Благовещенске подорожал бензин

В Благовещенске подорожал бензин
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске на некоторых АЗС выросли цены на бензин – на 25 копеек за литр. Подорожание зафиксировали в Амурском УФАС. Стоимость дизтоплива пока остается на прежнем уровне.

По данным мониторинга амурского УФАС, за период с 27 мая по 2 июня розничные цены на бензин марок АИ-76 (80), АИ-92, АИ-95 увеличились не более чем на 0,3 %. Цены на летнее дизтопливо пока стабильны. У одного из поставщиков нефтепродуктов увеличились цены на бензин марок АИ-92 на 0,44 %, АИ-95 на 1,47 %.

По информации Амур.инфо, на днях стоимость бензина синхронно повысилась на АЗС Роснефти и ННК – на 25 копеек. Бензин АИ-92 на заправках этих сетей стоит 42,75 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 на АЗС Роснефти стоит 45,25 рубля, на АЗС ННК – 45,29 рубля.

Цены на АЗС «РН-Нефтепродукт»: АИ-92 – 41,80 рубля, АИ-95 – 44,30 рубля, АИ-98 – 46,80 рубля, ДТ – 48,00 рубля.

Цены на АЗС ВНК: АИ-92 – 41 рубль, АИ-95 – 43,50 рубля, ДТ – 48 рублей.

Цены на АЗС ДНК: АИ-92 – 42 рубля, АИ-95 – 44,50 рубля, АИ-98 – 47 рублей, ДТ – 48 рублей.

В Хабаровском крае СМИ также отмечают подорожание бензина, причем третий раз за месяц. В других округах России цены на топливо поднялись в конце мая в среднем на 3 копейки за литр. Как сообщали «Ведомости», рост цен на бензин в России связан в первую очередь с договоренностями нефтяников с правительством. Компании корректируют цену на уровень инфляции. Кроме того, в мае оптовые цены начали расти из-за нехватки топлива на внутреннем рынке.

Как сообщало Амур.инфо, собственники независимых заправок 20 мая направили в правительство письма, где отмечалось, что с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на бензин марки АИ-92 выросли на 23 %, а на бензин АИ-95 – на 18,5 %, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5 %. Они предупредили вице-премьера РФ Дмитрия Козака о вероятности нового скачка цен на бензин. Но, по его словам, «оснований для тревоги нет». «Это преждевременная тревога: тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, и оснований для такой тревоги нет», – заявил Козак.

Между тем ФАС предложила новый способ сдержать подорожание бензина: ввести для независимых НПЗ требование равномерной и регулярной продажи продукции на бирже. Важен не только факт поставки, но и механизм торгов, пояснил «Известиям» заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Если поставщик весь предписанный ему объем реализует в ходе одной-двух сделок, причем зачастую в интересах конкретного покупателя, это приводит к отклонениям в ценообразовании, отмечают в ведомстве. Действие соглашения правительства РФ с нефтяниками по заморозке розничных цен на топливо завершается 30 июня.

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#бензин #цены #экономика

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    Оснований для тревоги нет.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Уже третий раз за месяц по 25 коп., итого 75 коп. с литра 92-го

    А СМИ и ФАС только только проснулись, или пришло добро сверху озвучить это?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    СМИ ФАС не имеют возможности влиять на это, дежурные службы для отвода глаз, насколько нужно им!, ТАМ!, на столько и поднимут, остальное все пшик))))

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    обещал же один урод 6 лет роста...

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    нефть падает - бензин дорожает, нефть поднимается - бензин дорожает, вот гниды

  • OLGAS

    OLGAS
    1 час назад

    Все по старой схеме. Сейчас накрутят по 25 копеек проверяя народ на прочность и на самой максимальной отметке правительство эту цену заморозит, типа благодетели о стране думают. Ни разу этот ценник потом не откатывался вниз.

  • Форджа

    Форджа
    1 час назад

    вы голосуйте за ЕР и не жалуйтесь

  • vanzelka

    vanzelka
    1 час назад

    каких еще 25 копеек? а когда на 50 подняли все молчали, нужна вам писать на 75 копеек

  • igortimofeev

    igortimofeev
    21 минута назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

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