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сегодня, 11:24 1

В Тамбовском районе водолазы ищут тело утонувшего мужчины

В Тамбовском районе водолазы ищут тело утонувшего мужчины
Фото: Амур.инфо

О том, что на озере в Тамбовском районе утонул молодой человек, в редакцию информагентства сообщили обеспокоенные сельчане. В Амурском центре ГЗ и ПБ информацию об этом подтвердили.

Спасатели выехали на место происшествия. Оно случилось на озере Лесное Тамбовского района.

«Поступило сообщение, водолазы областного поисково-спасательного отряда из Благовещенска выехали в Тамбовский район», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, утонул мужчина 1985 года рождения. Сейчас водолазы ищут тело утонувшего.

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#происшествия

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Комментарии
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  • igortimofeev

    igortimofeev
    20 минут назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

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