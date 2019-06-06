В Тамбовском районе водолазы ищут тело утонувшего мужчины

Фото: Амур.инфо

О том, что на озере в Тамбовском районе утонул молодой человек, в редакцию информагентства сообщили обеспокоенные сельчане. В Амурском центре ГЗ и ПБ информацию об этом подтвердили.

Спасатели выехали на место происшествия. Оно случилось на озере Лесное Тамбовского района. «Поступило сообщение, водолазы областного поисково-спасательного отряда из Благовещенска выехали в Тамбовский район», – рассказали в пресс-службе ведомства. По предварительной информации, утонул мужчина 1985 года рождения. Сейчас водолазы ищут тело утонувшего.

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#происшествия

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Любовь Чуприна