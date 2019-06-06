В Приамурье сожгли огурцы и дыни, которые нелегально пытались ввезти из Китая

На грузовой таможне Благовещенска в начале июня остановили китайца, который пытался ввезти из Поднебесной в Приамурье свежие огурцы, дыни, тыкву, а также фасоль и арахис – всего 16 килограммов подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска без необходимого сертификата страны-экспортера.

Нелегальную продукцию обнаружили в кабине автомобиля. Китайца привлекли к административной ответственности в виде штрафа за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию РФ. Подкарантинную продукцию изъяли и сожгли, согласно законодательству Российской Федерации, сообщает управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области. С начала 2019 года на грузовом направлении пункта пропуска Благовещенска было изъято и уничтожено более 60 килограммов продовольственной подкарантинной продукции и 4 упаковки семенного материала.

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Ольга Канюшкина