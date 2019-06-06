Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:01 0

В Приамурье сожгли огурцы и дыни, которые нелегально пытались ввезти из Китая

На грузовой таможне Благовещенска в начале июня остановили китайца, который пытался ввезти из Поднебесной в Приамурье свежие огурцы, дыни, тыкву, а также фасоль и арахис – всего 16 килограммов подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска без необходимого сертификата страны-экспортера.

Нелегальную продукцию обнаружили в кабине автомобиля. Китайца привлекли к административной ответственности в виде штрафа за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию РФ.

Подкарантинную продукцию изъяли и сожгли, согласно законодательству Российской Федерации, сообщает управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области.

С начала 2019 года на грузовом направлении пункта пропуска Благовещенска было изъято и уничтожено более 60 килограммов продовольственной подкарантинной продукции и 4 упаковки семенного материала.

Просмотров всего: 5

#Китай #происшествия #торговля

распечатать


Происшествия

Покушение на сбыт наркотиков стоило жителю Свободного 6 лет колонии

Происшествия

Случаем с погибшим в Приамурье пассажиром поезда занимаются следователи

Происшествия

Авария в Тындинском районе унесла жизнь водителя, двое пассажиров пострадали
Происшествия

Амурчанин записал видеообращение к амурскому правительству о загрязнении рек золотодобытчиками
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь