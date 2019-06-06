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В Благовещенске открыли новое современное футбольное поле

В Благовещенске открыли новое современное футбольное поле
Фото: Амур.инфо

5 июня на территории Благовещенского физкультурного техникума презентовали новое современное футбольное поле. Первыми искусственную траву опробовали 4 десятка юных спортсменов.

Покрытие футбольного поля произведено в Голландии. Амурскому отделению спортивного общества «Динамо» его подарил Российский футбольный союз. Оно постелено на территории техникума, где обучают будущих тренеров. На этом футбольном поле также будут проводить различные соревнования.

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#спорт #футбол

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