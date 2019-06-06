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Покушение на сбыт наркотиков стоило жителю Свободного 6 лет колонии

Покушение на сбыт наркотиков стоило жителю Свободного 6 лет колонии
Фото: ru.depositphotos.com

В Приамурье суд приговорил жителя Свободного к реальному сроку лишения свободы. Мужчина был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков.

В ноябре 2018 года стражи порядка задержали двух граждан. В ходе следствия было установлено, что 31-летний житель Свободного прибыл в Тынду на поезде, чтобы передать изготовленное им гашишное масло знакомому. Мужчину задержали на железнодорожном вокзале, при себе у него оказался наркотик общим весом более 8 граммов. Второго мужчину, 30-летнего жителя Тынды, полицейские задержали по месту работы. В отношении обоих амурчан возбудили уголовные дела.

Тындинский районный суд приговорил жителя Свободного к 6 годам и 4 месяцам колонии строгого режима, сообщает Тындинский ЛО МВД России на транспорте.

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#происшествия #Свободный #суды #Тында

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