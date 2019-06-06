Случаем с погибшим в Приамурье пассажиром поезда занимаются следователи

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Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте сообщает: по предварительным данным, 1 июня в 04:05 на участке 7 436 километра станций Гудачи – Талдан Забайкальской железной дороги было обнаружено тело мужчины с признаками железнодорожного травмирования. Уточняется, что погибший – 39-летний житель города Сковородино.

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.