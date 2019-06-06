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Случаем с погибшим в Приамурье пассажиром поезда занимаются следователи

Случаем с погибшим в Приамурье пассажиром поезда занимаются следователи
Фото: instagram.com/kriminal.blg

Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводят доследственную проверку по факту происшествия на железной дороге в Приамурье. Ночью 1 июня на перегоне Гудачи – Талдан погиб пассажир поезда. По официальной информации, мужчина спрыгнул с поезда на ходу.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте сообщает: по предварительным данным, 1 июня в 04:05 на участке 7 436 километра станций Гудачи – Талдан Забайкальской железной дороги было обнаружено тело мужчины с признаками железнодорожного травмирования. Уточняется, что погибший – 39-летний житель города Сковородино.

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.

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#происшествия #транспорт

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