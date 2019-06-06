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Авария в Тындинском районе унесла жизнь водителя, двое пассажиров пострадали

Авария в Тындинском районе унесла жизнь водителя, двое пассажиров пострадали
Фото: instagram.com/blag_dtp

5 июня в Тындинском районе произошло трагическое ДТП. Авария унесла жизнь человека, еще двое получили травмы.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась около 15:00 на 113-м километре автодороги «Лена». Водитель 1966 года рождения, управляя машиной Toyota Corolla Spacio, допустил съезд с проезжей части, автомобиль опрокинулся. Водитель скончался на месте от полученных травм, два пассажира – 1984 и 1983 годов рождения – с травмами доставлены в лечебное учреждение.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства аварии.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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