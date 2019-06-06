Амурчанин записал видеообращение к амурскому правительству о загрязнении рек золотодобытчиками

Житель села Стойба записал видеообращение к правительству Амурской области с просьбой обратить внимание на экологические проблемы Селемджинского района. Евгений Рогалев утверждает, что на протяжении нескольких лет организации-золотодобытчики регулярно спускают отработанную породу в местные реки.

По словам Евгения, из-за деятельности недобросовестных золотодобывающих организаций загрязняются, мелеют реки и истребляются речные экосистемы.

«Из года в год реки несут в себе тонны отработанной грязи, от чего русло мелеет, расползается по сторонам, размываются берега, и вся эта порода двигается, уничтожая всё на своем пути вплоть до Зеи и Амура. Селемджа, по моим десятилетним наблюдениям, катастрофически мелеет. А если сравнивать ещё дальше, то в 60-е годы по Селемдже ходили пароходы, сейчас же с трудом проходят лодки. Замывается и уничтожается корм для мальков, замываются зимовальные ямы. Снизилась численность рыбы. А ведь река Селемджа содержит в себе треть запасов чистейшей питьевой воды Амурской области», ­– говорится в видеообращении.

Видео и сообщения об очередном загрязнении рек жители района пересылают друг другу.

«Приехали на Инкан. Сегодня 30 мая 2019 года, речка вот в таком состоянии. Сплошная глина бежит», ­– говорится в видео.

«Буквально час назад речка была еще чистая, сейчас уже глина бежит, золотари опять что-то спустили. Им наплевать на всех: на Росприроднадзор, на прокуратуру. Что хотят, то и творят. Штраф заплатят и будут дальше грязь делать», – сообщается в другом видео местных жителей.

Обеспокоенные амурчане обращались в управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, которое находится в Хабаровске, в амурскую природоохранную прокуратуру и в областное управление Росприроднадзора.

В Росприроднадзоре пояснили, что в надзорный орган действительно поступали подобные обращения. В загрязнении взвешенными частицами реки Меун Селемджинского района установлено подозреваемое в загрязнении реки юридическое лицо. В отношении золотодобывающего предприятия составили протокол об административном правонарушении.

По обращению о загрязнении реки Стойба провели административное расследование, специалисты выехали на участок и взяли пробы воды для лабораторного исследования. В мае 2019 года амурское управление Росприроднадзора совместно с природоохранной прокуратурой области провело рейд на территории Селемджинского района. В ходе ревизии обследованы участки ведения горных работ шести золотодобывающих предприятий, осуществляющих деятельность на реках Верхняя Стойба, Инкан, Большой Караурак и их притоков.

На местах также отобрали пробы воды для исследований. По результатам лабораторных испытаний выявлены загрязнения водных объектов пятью организациями. Виновники будут привлечены к административной ответственности, сообщили в областном управлении Росприроднадзора.