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Благовещенская епархия ищет нуждающихся, чтобы оказать им помощь

Благовещенская епархия ищет нуждающихся, чтобы оказать им помощь
Фото: Амур.инфо

В Благовещенской епархии стартовал новый проект в поддержку нуждающихся. Ее проводит епархиальный отдел социального служения. По словам верующих, к ним могут обратиться как те, кто нуждается в помощи, так и те, кто готов ее оказать.

Как сообщает пресс-служба епархии, благодаря пожертвованиям неравнодушных людей 8 многодетных семей Благовещенска, у которых на попечении находятся инвалиды, получили адресную помощь в виде продуктовых корзин. Для них закупили необходимые препараты. Кроме того, жизненно важные медикаменты приобрели и для ветерана Великой Отечественной войны. А семья, потерявшая в пожаре дом и нажитое имущество, получила холодильник и детскую двухъярусную кровать.

Общая сумма пожертвований, на которую уже оказана помощь, составила порядка 70 000 рублей. Такие благотворительные акции будут проходить каждые 2 месяца, говорят в епархии. Они также готовы к сотрудничеству с теми, кто сам хочет оказывать помощь.

«Мы просим откликнуться тех, кто сейчас испытывает серьезные жизненные затруднения. Вы всегда можете обратиться в любой из храмов Благовещенской епархии за помощью и поддержкой. Если вы хотите помочь нуждающимся или сами нуждаетесь в помощи, вы можете обратиться к руководителю отдела социального служения Благовещенской

епархии Галиевой Татьяне по телефону: 8-924-671-86-21», – говорится в информационном сообщении.

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#жизнь #религия

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