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Отец рассказал о состоянии сына, упавшего с игрового комплекса в Благовещенске

Отец рассказал о состоянии сына, упавшего с игрового комплекса в Благовещенске

Артем – отец мальчика, который упал с игрового комплекса на набережной Благовещенска и получил травмы, рассказал о состоянии пострадавшего. Ребенок по-прежнему находится в Амурской областной детской клинической больнице.

«Сейчас он получает лечение. В основном у него удар головой был, сотрясение. Наблюдается у невролога. Также у него перелом ключицы. И то, и другое вроде как не беспокоит. Если бы с него снять эти кольца (медицинское оборудование, предназначенное для фиксации ключицы – Прим. ред.), то вроде обычный ребенок. Ничем не отличается, хочет играть. Аппетит появился», – сообщил Артем.

Мальчика перевели в отдельную палату. В больнице он находится вместе с мамой. Его физическую активность ограничивают для предосторожности.

Артем добавил, что их семья не местная – они приехали по работе из Астрахани. Мужчина говорит, что очень благодарен горожанам и местным медикам за оказанную помощь.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось 3 июня. По словам очевидца, мальчик бежал по второму этажу игрового комплекса и вывалился через неогороженное пространство. Позже сообщалось, что жизни ребенка ничего не угрожает.

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#дети #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    39 минут назад

    Мальчику скорейшего выздоровления!

    Дыру заделать!

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