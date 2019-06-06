Пассажиры задержанного авиарейса вылетят из Благовещенска во Владивосток в обед

Ожидающим вылета было предоставлено бесплатное питание. Иногородних разместили в гостинице, благовещенцам вызвали такси.

Самолета, который прилетит на замену, ожидают 40 человек. Как рассказали в минтрансе региона, этот борт вылетит из Благовещенска во Владивосток сегодня в 12:30.