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Пассажиры задержанного авиарейса вылетят из Благовещенска во Владивосток в обед

Пассажиры задержанного авиарейса вылетят из Благовещенска во Владивосток в обед

В Благовещенском аэропорту готовятся встретить самолет на замену борта, который не смог по техническим причинам вылететь из Благовещенска во Владивосток вечером 5 июня. Как сообщалось ранее, вылет должен был состояться в 20:35, однако пассажиров сняли с рейса.

Ожидающим вылета было предоставлено бесплатное питание. Иногородних разместили в гостинице, благовещенцам вызвали такси.

Самолета, который прилетит на замену, ожидают 40 человек. Как рассказали в минтрансе региона, этот борт вылетит из Благовещенска во Владивосток сегодня в 12:30.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Советский

    Советский
    21 минута назад

    Что то какая то фигня происходит у нас с самолётами, задержки рейсов по техническим причинам уже стали обыденностью, аварийные пасхалки скоро перестанут удивлять, а там глядишь и к катастрофам привыкнет на авиатранспорте. Печально все это.

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