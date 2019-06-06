Пассажиры задержанного авиарейса вылетят из Благовещенска во Владивосток в обед
В Благовещенском аэропорту готовятся встретить самолет на замену борта, который не смог по техническим причинам вылететь из Благовещенска во Владивосток вечером 5 июня. Как сообщалось ранее, вылет должен был состояться в 20:35, однако пассажиров сняли с рейса.
Ожидающим вылета было предоставлено бесплатное питание. Иногородних разместили в гостинице, благовещенцам вызвали такси.
Самолета, который прилетит на замену, ожидают 40 человек. Как рассказали в минтрансе региона, этот борт вылетит из Благовещенска во Владивосток сегодня в 12:30.
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