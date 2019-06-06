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Путепровод на Загородной в Благовещенске капитально отремонтируют (фото)

Путепровод на Загородной в Благовещенске капитально отремонтируют (фото)
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске этой осенью планируется начать капитальный ремонт путепровода на улице Загородной. Работы будут проводиться в течение двух лет. Закрывать движение по путепроводу в 2019 году не планируется.

«В этом году осенью путепровод по улице Загородной будет поставлен на капитальный ремонт. Проект имеется, он прошел государственную экспертизу. Проект двухгодичный, окончание будет на следующий год. Закрывать в этом году мы его не будем, только на следующий год, чтобы минимизировать сложности в дорожном движении, пробок меньше было», – сообщила Татьяна Соболева, директор МУ ГУКС города Благовещенска.

В муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Благовещенска» сообщается, что «для приведения сооружения в исправное состояние требуется замена конструкций, в которых имеются эти дефекты». Путепровод был построен в 1985 году. Его длина – 60,5 метра, высота – 6,95 метра.

Фото: Амур.инфо

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#городская власть #строительство #транспорт

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