Мальчики смогут ходить в школу в юбках: обзор прессы

Новый президент Украины побывал в Брюсселе; в Волге исчезла рыба; в пространстве есть кротовые дыры, по которым можно путешествовать во времени. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

В «Российской газете» сегодня можно прочесть о встрече лидеров России и Китая, о назначении нового прокурора Москвы. Вы узнаете, что президент Украины Зеленский не сумел показать себя в Брюсселе. Ну и т.п. Для более основательного, глубокого вечернего чтения я отложил большую статью экономиста Якова Миркина о Пушкине. Разве не интересно – экономист – и вдруг не об экономике?!

А из сиюминутного, «скорочтимого» назову заметку о том, что в Мехико (это, если не помните, столица Мексики) мальчикам разрешили ходить в школу в юбках. «Осталась позади та эпоха, когда девочки были обязаны носить юбку, а мальчики – брюки, думаю, что все это ушло в историю. Если юноши хотят ходить в юбках, а девушки в брюках - пусть ходят, ведь в этом заключается принцип справедливости и равенства», – заявила мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.

И мысленно комментируя ситуацию (вслух нельзя, могут и с работы выгнать) перехожу к «Амурской правде».

Очень интересно

Раскрываю «Амурскую правду». Читаю о том, что «Приамурье ждет беспрецедентный экономический рывок» – это развернутая статья о подведении итогов первого года на посту главы региона Василия Орлова. Впервые, пишут, в современной амурской истории руководитель области так масштабно отчитался о результатах работы, по сути, превратив доклад в стратегическое обращение о перспективах региона. Подписана статья Варварой Носыревой, которую вчера читал в «Телепорте», но, может быть, она опять поменяла место работы.

Вам статья

Еще главная газета области пером Арины Шевченко рассказывает «Как выживает авторынок». Тут уже по одному слову «выживает» можно понять как. Трудно выживает. Если раньше, бывало, машины и по четверти часа не стояли, улетали, как горячие пирожки, то сегодня – полнейший штиль. Всю статью пересказывать не буду, суть её ясна – экономическая политика государства вытесняет праворукие автомобили. Но мое мнение совпадает с мнением большинства обычных автолюбителей: нет ничего лучше японского автомобиля, собранного японцами для японского пользователя. Но – увы.

Напишут же такое

Листаю «Аргументы неделi». Кроме пессимизма ничего не испытываю. Судите сами: в космосе, пишут, у нас полный кирдык. В руководстве Роскосмоса – воры и дилетанты. Или наоборот. Или и то, и другое вместе. Лес в стране разворовывают так, что щепки летят – за год из-за рубок исчезает более 100 тысяч гектаров лесных массивов. Борьба за Арктику на международной арене – не факт, что будет успешной. А если и будет, то выгоду (миллиарды тонн условного топлива, находящегося под толщей воды и льда) получат короли нефтянки и газа, но никак не мы с вами. Еще пишут, что на Волге и Каспии скоро нечего будет ловить. А довершает этот неполный список статья о том, как в Косово нашему дипломату набили… Короче, избили. Ну если уже и дипломатов ни во что не ставят…

Читать или не читать этот еженедельник – решать вам. Но если у вас неустойчивая психика, спрячьте перед чтением подальше оружие, если оно у вас есть, и веревку с табуреткой.

Не пропусти

Будучи оптимистом и считая, что не вся наша жизнь окрашена черным цветом (вон и в «Амурке» говорилось, что область ждет беспрецедентный экономический рывок!), взял в руки «Комсомольскую правду» – уж тут-то всегда найдется повод для веры в будущее. Узнал, что машину времени, в принципе, создать можно, задача эта по сегодняшним меркам отнюдь не фантастическая. Оказывается, существуют так называемые кротовые норы – эдакие тоннели в ткани пространства. Стоит их обнаружить – и путешествуй во времени!

На посошок

Еще в сегодняшней «Комсомолке» очень много про так называемых звезд – и про наряды Баскова и Пьехи (речь о Стасе, кто ж сегодня помнит Эдиту?), и про прислугу Стоцкой, Собчак и иже с ними, и про замок Плющенко и Рудковской, и про размеры ног девушек Андрея Губина. И, понятное дело, не обошлось без Волочковой – ее фото размещено в сканворде. Правда, там она страшнее обычного, так что придется подумать, чтобы угадать.

Но я в преддверии пятницы (день простоять да ночь продержаться) акцентирую ваше внимание на статье о том, как правильно выбрать коньяк. Долго читал – всё-таки целая страница. Понял, что надо пробовать и пошел готовиться к пятнице.