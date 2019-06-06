Китайская компания может получить 40 % в Амурском ГХК

5 июня в Москве компании «СИБУР Холдинг» и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) подписали основные условия возможного создания совместного предприятия на базе Амурского газохимического комплекса. Соглашение было подписано в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Sinopec планирует участие с долей 40 % в случае принятия СИБУРом окончательного инвестиционного решения по проекту Амурского ГХК, сообщается на официальном сайте компании «СИБУР».

«Партнерство СИБУРа и Sinopec благодаря совместной экспертизе и опыту позволит максимально эффективно как реализовывать новые крупные проекты, так и обмениваться лучшими практиками», – отметил председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

«Амурский ГХК – очередной проект в рамках развития взаимовыгодного сотрудничества наших компаний, реализуемого с момента вхождения Sinopec в акционерный капитал СИБУРа в качестве стратегического инвестора. Мы нацелены на успех этого проекта и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в нефтехимии и намерены достичь этого благодаря совместным усилиям сторон, обмену передовым отраслевым опытом, выгодному использованию преимуществ обеих компании и синергии во взаимодействии СИБУРа и Sinopec», – сказал Дай Хоулян, председатель Sinopec.

Стоимость Амурского газохимического комплекса по предварительным данным оценивается примерно в 500 миллиардов рублей. Ожидается, что мощность предприятия составит около 1,5 миллиона тонн полиэтилена в год. Сырье на ГКХ будет поставлять Амурский ГПЗ.

Как сообщают «Ведомости», стоимость сделки компании не раскрывают. Sinopec в качестве потенциального партнера СИБУРа в Амурском ГХК назывался и в прошлые годы. В 2012 году компании подписали соглашение о сотрудничестве, а в 2015-м – китайская компания стала миноритарным акционером СИБУРа с долей в 10 %.

Ранее Амур.инфо сообщало, что окончательное решение о строительстве предприятия планируется принять во втором полугодии 2019 года. Комплекс планируется разместить в границах ТОР «Свободный» в Свободненском районе. Площадь Амурского ГХК превысит 600 гектаров. Механическая готовность объекта и начало пусконаладочных работ будут синхронизированы со строительством четвертой очереди Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» не ранее 2024 года.