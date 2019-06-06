Жарко, грозы: прогноз погоды в Амурской области на 6 июня

Фото: Амур.инфо

6 июня в Амурской области переменно облачно, в большинстве районах пройдет кратковременный дождь, грозы. Ветер с юго-востока дует со скоростью 2-7, при грозе с усилением до 12 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит плюс 23...28 градусов. На севере поднимется до плюс 31. В Благовещенске ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость восточного ветра составляет 4-9 метров в секунду. Уличные термометры покажут 25...27 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова