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Военные в Амурской области получили специальные машины для ремонта техники

Военные в Амурской области получили специальные машины для ремонта техники
Фото: topwar.ru

На вооружение формируемого ремонтно-восстановительного подразделения Восточного военного округа в Амурской области поступила партия новых специальных машин МТО-УБ. Они предназначены для проведения ремонтных работ на технике в любом необорудованном месте, в том числе в полевых условиях.

Машины выполнены на базе автомобилей-вездеходов «Урал-4320» с колесной формулой 6Х6. В дополнение мастерские оборудованы лебедкой. Характеристики машины позволяют её эксплуатацию во всех климатических условиях Дальнего Востока.

В составе ремонтной техники имеется все необходимое для ремонта. При организации работ экипаж из пяти человек оборудует несколько мест и палаток, на которых разворачиваются сварочный аппарат, специальные станки, электрические и механические инструменты. В дополнение на машине есть кран-манипулятор, обладающий максимальной грузоподъемностью до 4 тонн позволяющий осуществить ремонт габаритных агрегатов тяжелой техники.

Поступившая техника значительно повысит возможности специалистов при проведении ремонтных работ в полевых условиях. С помощью новых мастерских можно проводить ремонты со всеми основными образцами военной колесной и гусеничной техники, включая недавно поступившие модернизированные танки, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные #технологии #транспорт

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