Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

Восход Солнца: 04:21

Заход Солнца: 20:35

Солнце в Близнецах.

Овен. День крайне неблагоприятный для новых начинаний. Для Овнов этот день будет символизироваться отстаиванием своих принципов, авторитета, внутренней свободы. Жизненный потенциал начнет понижаться. В личной жизни будьте готовы к некоторым неприятным переменам.

Телец. Критический день. Ситуация будет складываться совсем не так, как предполагалось. Сегодня будьте предельно осторожны в отношениях с партнерами. Лучше не проявляйте излишних амбиций, и ваши сдержанность и тактичность будут впоследствии оценены по достоинству. Вечером возможны приятные события и известия.

Близнецы. День благоприятный для планирования деятельности и оценки собственного положения. Чтобы успеть выполнить все задуманное, рекомендуется правильно распределить свое время. Если не потеряете решимости и блеснете отличной деловой хваткой, достигнете отличных результатов. Займитесь укреплением своего здоровья.

Рак. Звезды предвещают успех в любовных делах. У мужчин-Раков возможны некоторые недоразумения с друзьями. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений, следите за словами. Женщинам-Ракам звезды советуют отказаться от новых знакомств – данный период для этого совсем не подходит. Устройте себе праздник с давним партнером, вы вполне это заслужили. Приятное общество и веселье вернут вам мир и покой.

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Лев. Предусмотрительность и обдуманный план действий позволит добиться успеха. Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция. Неожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, может сказаться на достижении поставленных целей. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость.

Дева. Некоторая суета и необходимость активного участия во многих делах может вывести вас из душевного равновесия. Постарайтесь опираться на помощь друзей и близких. Участие окружающих, их забота позволят вам полностью довериться их советам.

Весы. Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей. Ваше здоровье,коммуникабельность и личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что позволит справиться с любым делом и значительно продвинуться на пути к намеченной цели. Во второй половине дня у близкого человека могут возникнуть проблемы со здоровьем, к счастью, не очень серьезные.

Скорпион. Сегодня не торопитесь принимать ответственные решения: чтобы избежать ошибки, вам необходим совет самых близких людей. Сексуальные контакты потребуют крайней осмотрительности. В скором времени возможны неприятные события и известия, связанные с родственниками.

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Стрелец. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, однако, избыток внутренней энергии может привести к ухудшению отношений с одним из коллег. Скорее всего, ваша кажущаяся мягкость, аура грусти и меланхолии спровоцируют стремление партнера или начальника взвалить на вас дополнительные обязанности. Не исключено, что вам придется с головой окунуться в дела, требующие немедленного разрешения. Вечер звезды рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. Сон исполнится.

Козерог. День будет удачным, если вы спланируете его заранее. Скорее всего именно этот день позволит вам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе. Вы можете почувствовать необходимость в советах друзей, однако не стоит полностью на них полагаться.

Водолей. Опасный, напряженный день. В семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы или лживые обещания. Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение, которое закончится слезами и обидами. Этот день может подарить вам неожиданную встречу.

Рыбы. Благоприятный день для новых знакомств, обращения к органам власти, в учреждения. Ваша коммуникабельность, оптимизм и творческий подход к любому делу помогут улучшить ситуацию. Постарайтесь решить все вопросы в первой половине дня, так как вторая половина может оказаться тяжелой. Успехи в личной жизни весьма сомнительны из-за недовольства партнера.

Астролог: Вальдемар Небоходцев