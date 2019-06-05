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Рейс Благовещенск – Владивосток задержан по техническим причинам

В благовещенском аэропорту задержан вылет рейса во Владивосток авиакомпании «Аврора». Как сообщили в минтрансе региона, это произошло по техническим причинам. Самолет должен был взлететь в 20:05 по амурскому времени.

С пассажирами рейса работает представитель перевозчика. Ожидающим вылета пассажирам предоставлено бесплатное питание, до дополнительного информирования иногородние пассажиры размещены в гостинице, благовещенцам вызвали такси.

Рейса ожидают 40 человек, они продолжат полет на самолете, который прилетит на замену.

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#происшествия #транспорт

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