Дорога Благовещенск – Свободный станет федеральной

В региональном правительстве обсудили, как началась и будет проходить в Приамурье в этом году дорожная кампания. Было озвучено, что отремонтируют 74 километра региональных дорог, начнется строительство второго моста через Зею, а трассу Благовещенск – Свободный передадут в федеральное управление.

На пресс-конференции в правительстве присутствовали министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Зеленин, начальник «Амурупрадора» Алексей Карпенко и директор городского управления капитального строительства Благовещенска Татьяна Соболева. Они рассказали, что в Амурской области впервые реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе его реализации минтранс области сформировал три региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». Именно их реализацией и занимаются местные власти.

Чтобы обезопасить участников дорожного движения на территории региона, в областном Минтрансе реализуют региональную программу «Безопасность дорожного движения». Она направлена на медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи пострадавшим в ДТП, совершенствование обучения детей основам ПДД и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования области. Из областного бюджета на всё это выделят 64,2 миллиона рублей.

«Протяжённость региональной дорожной сети – 5 912 километров. Во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в области проведена полная диагностика региональной дорожной сети. В этом году из федерального бюджета Приамурью выделят 71,3 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на ремонт дороги Благовещенск – Гомелевка», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин.

Всего в этом году в Приамурье отремонтируют 74 километра региональных дорог. На дорожное хозяйство потратят более 5 миллиардов рублей. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета в этом году по сравнению с прошлым выросли в 3,5 раза и составили более 1 миллиарда рублей.

563 миллиона федеральных денег Приамурье получит в рамках реализации ещё одного федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» государственной программы «Развитие транспортной системы». Эти деньги направят на реконструкцию дороги Благовещенск – Свободный. Теперь амурчане смогут быстрее добираться до населённых пунктов по этой дороге. Уже в этом году они смогут проехать 6,2 километра по новой трассе на участке дороги 90-96 километры Благовещенск – Свободный. Работы начаты на переходящем объекте, участок 129-135 километры трассы Благовещенск – Свободный. На все эти работы потратят 600 миллионов рублей.

Как добавил Александр Зеленин, дорога Благовещенск – Свободный из региональной перейдет в федеральную. «Дано поручение, мы ее передадим на федеральный уровень. Мы активно над этим работаем, в 2019 году все материалы сформируем», – сказал министр.

В этом году деньги областного дорожного фонда распределили следующим образом: 4 миллиарда рублей пойдут на развитие дорог регионального значения; 1,2 миллиарда рублей – это субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения.

По итогам дорожной кампании этого года сдадут в эксплуатацию по завершении реконструкции более 8,5 километра дорог регионального значения и более 218,7 погонных метров мостов: на участке 90-96 километры дороги Благовещенск – Свободный. Амурчане смогут беспрепятственно добираться в отдалённые населённые пункты по 4 отремонтированным мостам (аварийным и пострадавшим от наводнения 2013 года). Это мосты на трассах Зея – Поляковский, Зея – Тыгда, Серышево – Сапроново – Новокиевский Увал, Введеновка – Февральск – Экимчан. Два новых построенных моста сдадут в эксплуатацию. Они находятся на трассе Введеновка -– Февральск – Экимчан и в районе города Шимановска.

Проблемные участки дорог, которые в дальнейшем отремонтируют, специалисты выявили в ходе инструментальной диагностики региональной сети дорог. Её провели на территории региона впервые.

«Основная задача – сформировать по результатам диагностики банк данных о состоянии дорог. Они все в виде таблиц, куда можно будет вносить обновлённые данные по окончании ремонта проблемных участков дорог. Сейчас мы анализируем результаты, составляем дорожную карту», – объяснил руководитель «Амурупрадора» Алексей Карпенко.

В ходе реализации региональной программы «Дорожная сеть» в области создана одна городская Благовещенская агломерация, в состав дорожной сети которой входят город Благовещенск, а также населенные пункты городского округа Благовещенск и Благовещенского района: поселки Моховая Падь и Аэропорт, села Садовое, Белогорье, Чигири, Верхнеблаговещенское, Игнатьево, Владимировка и Усть-Ивановка. Протяженность автомобильных дорог общего пользования Благовещенской агломерации – 279,47 километра. В них входят автомобильные дороги федерального значения – 15 километров, автомобильные дороги регионального значения – 83,5 километра, город Благовещенск – 169,37 километра, автомобильные дорог сёл Благовещенского района – 11,6 километра.

Кроме того, в этом году начнутся работы по строительству второго моста через реку Зею. Власти должны объявить аукцион на составление проектно-сметной документации. Сами работы запланированы на следующий год. Существующий мост через Зею обследуют и проведут его капитальный ремонт. Закрывать мост для движения транспорта при этом не будут. Работы сделают ночью, перекрыв одну дорожную полосу.

В прошлом году удобнее ездить стало по завершении реконструкции почти на 14 километрах и 583,95 погонных метров дорог регионального значения. Самым значимым объектом стала дорога Зея – Тыгда. Здесь на участке 33-40 километры местные жители могут добираться до пункта назначения быстрее.

Всего в прошлом году было отремонтировано 112 километров дорог регионального значения и приведено в соответствие требованиям нормативных документов более 160 километров дорог местного значения. Светлее стало более чем на 60 километрах дорожной сети. Дополнительно на региональных автомобильных дорогах установлена 31 автономная система освещения. Для удобства пешеходов было обустроено 15 километров тротуаров и пешеходных дорожек, восстановлена система водоотвода почти на 30 километрах дорог. Обезопасить амурчан решили, установив в населенных пунктах 10 светофорных объектов. Кроме этого, были обустроены 5 остановочных площадок, оборудованы 38 автобусных остановок и 7 пешеходных переходов.

Ежегодно бюджетам муниципальных образований региона из областного бюджета предоставляются субсидии и на осуществление дорожной деятельности. Объекты ремонта муниципалитеты выбирают самостоятельно совместно с депутатами и главами муниципальных образований, с представителями общественных организаций, ГИБДД, с участием главных врачей медицинских учреждений и директоров школ.

Как сообщает областное правительство, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется с этого года по указу президента страны Владимира Путина, рассчитан до 2024 года. В планах – к этому времени увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 76,8 %; довести в городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 %; снизить количество мест аварийно-опасных участков на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.