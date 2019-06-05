В Приамурье задержали злоумышленников, воровавших оружие и элитный алкоголь из коттеджей

В Амурской области сотрудники уголовного розыска раскрыли серию краж из коттеджей. Сообщения о совершении преступлений поступали благовещенским полицейским в течение марта и апреля этого года. Местные жители говорили о кражах ценных вещей. По всем фактам были возбуждены уголовные дела.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Амурской области, исходя из времени совершения преступлений, способа проникновения в жилища и других признаков, предположили, что преступления совершены одними лицами. Под подозрение попали трое жителей города Белогорска, один из которых ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений.

Предварительно было установлено, что данные граждане неоднократно приезжали в Благовещенский район ближе к выходным дням, заранее подыскивали коттеджи. В помещения проникали, отжимая монтировкой пластиковые окна. Похищали ювелирные изделия, охотничье и травматическое оружие, элитный алкоголь.

«Проанализировав ситуацию, оперуполномоченные определили конкретный участок, в районе которого могло быть совершено очередное преступление. Туда были направлены специальные группы патрулирования, в состав которых вошли полицейские и представители Росгвардии. Расчет оперативников оказался верным – подозреваемые были задержаны с поличным», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, задержанные могут быть причастны к совершению 21 кражи в Благовещенске, Благовещенском районе и в Белогорске. В ходе обысков по местам их проживания и в заброшенном строении изъята часть похищенного имущества. В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Благовещенский» также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Предварительное расследование продолжается.